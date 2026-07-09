2PM, 6人 완전체 온다…오늘(9일) 단독 콘서트 선예매

그룹 2PM의 국내 완전체 단독 콘서트 티켓 선예매가 오늘(9일) 시작된다.

2PM은 오는 8월 8일과 9일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 단독 콘서트 '2026 2PM Concert "THE RETURN" in INCHEON'(더 리턴)을 개최하고 무대에 오른다.

이번 공연의 티켓 예매는 NOL티켓에서 진행된다. 7월 9일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지 공식 팬클럽 핫티스트(HOTTEST) 9기 및 개인 팬클럽 회원을 대상으로 선예매가 열리며, 일반 예매는 다음 날인 10일 오후 8시부터 시작된다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 티켓 오픈에 앞서 지난 6일부터 8일까지 공식 SNS 채널을 통해 멤버 준케이(JUN. K), 닉쿤, 옥택연, 장우영, 이준호, 황찬성의 개별 티저 이미지를 순차적으로 공개했다. 공개된 사진 속 멤버들은 화이트 의상을 착용하고 오브제를 활용한 연출을 선보였다.

이번 인천 공연은 지난 2023년 9월 서울 잠실실내체육관에서 개최된 데뷔 15주년 기념 콘서트 'It's 2PM' 이후 약 3년 만에 열리는 국내 단독 공연이다. 2PM은 지난 5월 관객 8만 5천 명을 동원한 일본 도쿄돔 공연 '2PM Japan 15th Anniversary Concert "THE RETURN" in TOKYO DOME'에 이어 이번 인천 공연으로 활동을 이어갈 예정이다.

한편, 2PM의 인천 콘서트 및 예매에 대한 세부 사항은 그룹 공식 SNS 채널을 통해 확인 가능하다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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