트와이스 사나, 연기 데뷔…사토 다케루와 영화 ‘냥이’ 호흡

그룹 트와이스의 사나가 일본 배우 사토 다케루와 일본 영화 ‘냥이:당신의 세계에 닿기를’(가제)에 주연으로 캐스팅됐다.

영화 ‘냥이:당신의 세계에 닿기를’은 고양이를 소재로 한 로맨스 판타지 장르의 작품이다.

남자 주인공 ‘타마키’ 역에는 영화 ‘바람의 검신’, 넷플릭스 시리즈 ‘First Love 하츠코이’와 ‘Glass Heart’ 등에 출연한 사토 다케루가 낙점됐다. 이번 작품을 통해 스크린에 데뷔하는 트와이스 사나는 여자 주인공 ‘나오’ 역을 맡아 호흡을 맞출 예정이다.

제작진으로는 드라마 ‘남자친구’, ‘도깨비’의 권혁찬 감독이 연출을 맡았으며, 영화 ‘30일’과 드라마 ‘김부장’ 등을 연출·집필한 남대중 감독이 각본을 담당한다.

제작에는 일본 영화 ‘SEE HEAR LOVE’를 제작한 코크스와 드라마 ‘옷소매 붉은 끝동’, ‘킹더랜드’, ‘정년이’ 등을 선보인 앤피오, 그리고 일본 제작사 JACON이 참여해 한국과 일본 공동제작 형태로 작품을 완성할 계획이다.

한일 공동제작 영화 ‘냥이:당신의 세계에 닿기를’은 주요 캐스팅을 마무리한 뒤 올해 가을경 일본에서 촬영(크랭크인)을 시작할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]