이펙스, 7월 광저우 팬미팅 이어 8월 웨이보 시상식 참석

그룹 이펙스(EPEX)가 태국에서 열리는 국제 시상식에 참석한다.

이펙스(위시·뮤·아민·백승·에이든·예왕·제프)는 오는 8월 8일 태국 방콕에서 개최되는 ‘2026 웨이보 문화교류의 밤 (Weibo Cultural Communication Night)’에 라인업으로 이름을 올렸다.

중국 대표 SNS 플랫폼 웨이보가 주최하는 이번 시상식에는 정일우, 갓세븐 마크, 천옌시, 푸신보, 빌킨(Billkin), 피피 끄릿(PP Krit) 등 한국과 중화권, 태국 아티스트들이 대거 참석할 예정이다.

이펙스는 시상식 참석에 앞서 오는 7월 26일 중국 광저우에서 첫 번째 현지 단독 팬미팅 ‘Echo of Youth / 青春回响 (에코 오브 유스)’를 개최하며 중화권 일정을 시작한다.

이펙스는 지난달 멤버 제프, 백승, 에이든이 작사에 참여한 타이틀곡 ‘ECHO (에코)’가 수록된 미니 7집 ‘소화(韶華) : Epilogue (소화 : 에필로그)’를 발매하고 약 3주간 공식 음반 활동을 진행한 바 있다.

이어 하반기에는 단독 콘서트 투어를 전개한다. 이펙스는 이달 18일과 19일 서울 공연을 시작으로 8월 21일 도쿄, 9월 12일 타이베이에서 네 번째 단독 콘서트 투어 ‘ECHO’를 치를 예정이다.

한편, 그룹 활동 외에 멤버 개별 활동도 이어진다. 멤버 백승은 오는 8월 3일 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 ‘최애의 사원’에서 아이돌 태오 역을 맡아 출연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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