더 시에나 라이프, 여름 시그니처 품목 완판… 리조트 웨어 수요 확인

이탈리아 감성을 내세운 프리미엄 골프 앤 리조트 웨어 브랜드 ‘더 시에나 라이프’가 올여름 주요 제품 완판을 기록하며 하이엔드 웨어 시장에서 존재감을 키우고 있다.

더 시에나 라이프는 올해 여름 시즌 선보인 라탄백, 버킷햇, 시어서커 세미와이드롱팬츠, 카고와이드팬츠 등 4개 핵심 품목이 모두 판매 완료됐다고 밝혔다. 회사 측에 따르면 해당 제품들은 필드뿐 아니라 일상과 휴양지에서도 활용할 수 있도록 기획된 시즌 대표 아이템이다.

특히 버킷햇과 시어서커 세미와이드롱팬츠는 1차 출시 이후 수요가 이어지면서 리오더에 들어갔고, 추가 생산 물량까지 모두 소진됐다. 특히 이들 제품은 브랜드 뮤즈 이민정이 착용해 화제가 됐다. 회사 측은 이번 성과가 일시적인 시즌 수요를 넘어 브랜드 시그니처 제품군에 대한 소비자 반응이 안정적으로 형성되고 있음을 보여준다고 설명했다.

더 시에나 라이프는 이탈리아 토스카나주 도시 시에나의 자연과 문화에서 영감을 받은 브랜드다. 전통적인 골프웨어의 기능성에 리조트 감성과 고급 소재, 정제된 디자인을 결합해 프리미엄 골프웨어 소비자를 공략해왔다.

이번 완판 제품 역시 여름철 라이프스타일에 초점을 맞췄다. 시어서커 세미와이드롱팬츠는 통기성이 좋고 몸에 붙지 않는 시어서커 소재에 카고 포켓을 더해 활동성과 실용성을 높였다. 버킷햇은 자외선 차단 기능과 세련된 실루엣을 함께 갖췄으며, 라탄백은 여름 휴양지 분위기를 살릴 수 있는 포인트 아이템으로 주목받았다.

현재 더 시에나 라이프는 선별된 하이엔드 유통망을 중심으로 브랜드를 전개하고 있다. 서울 청담동 직영 플래그십 매장 ‘더 시에나 라운지 청담’과 ‘더 신라호텔 서울점’을 운영 중이다. 이밖에 더 시에나 서울 컨트리클럽, 더 시에나 벨루토 컨트리클럽, 더 시에나 제주 컨트리클럽, 더 시에나 리조트 내 프로샵에서도 제품을 선보이고 있다.

더 시에나 라이프 관계자는 “프리미엄 소재와 정제된 디자인에 대한 고객들의 호응이 이번 완판으로 이어졌다”며 “앞으로도 필드에서의 기능성과 일상에서의 품격을 함께 담은 컬렉션을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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