크래프톤, ‘서브노티카 2’ 첫 업데이트…바이오모드 시스템 확장

크래프톤 제공

플레이어와 함께 게임을 만들어가는 오픈 디벨롭먼트 방식을 택한 ‘서브노티카 2’가 첫 번째 업데이트를 통해 핵심 시스템과 탐험 경험을 대폭 손질했다. 크래프톤은 이용자 의견을 적극 반영한 지속적인 개선으로 얼리 액세스 단계부터 게임 완성도를 높여간다는 계획이다.

크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈는 오픈월드 생존 제작 게임 서브노티카 2의 첫 번째 업데이트를 실시했다고 9일 밝혔다.

언노운 월즈는 얼리 액세스 기간 동안 플레이어와 함께 게임을 발전시키는 오픈 디벨롭먼트 방식으로 서브노티카 2를 개발하고 있다. 이번 업데이트는 이용자 피드백을 반영해 초반 플레이 경험과 주요 시스템 개선에 초점을 맞췄다.

대표적으로 생물의 특성을 일시적으로 획득해 능력을 강화하는 바이오모드(Biomod) 시스템을 확장했다. 코랄 가든과 악숨 유적 지역에 바이오 연구 장치 2개를 추가해 해금 가능한 바이오모드를 기존 4종에서 6종으로 늘렸으며, 바이오스캐너를 이용해 생물을 스캔하면 패시브 바이오모드 슬롯도 추가로 개방할 수 있도록 했다.

게임 내 도감 역할을 하는 PDA 데이터뱅크도 개선했다. 대상 스캔이나 기록 수집 시 추가되는 음성 로그는 기존 자동 재생 방식에서 플레이어가 원하는 시점에 직접 재생하는 방식으로 변경했다. 이를 통해 협동 플레이에서 다른 이용자에게 음성 로그가 강제로 재생되던 불편을 줄였다.

탐험과 생존 요소도 한층 강화됐다. 난파선에는 새로운 이동 경로와 산소 퍼즐을 추가해 탐험의 재미를 높였고, 수면 위와 기지 내부 등 물 밖에서도 달리기가 가능하도록 이동성을 개선했다. 아울러 태드폴(Tadpole) 선착장과 제작기 배치를 보다 편리하게 조정하고 보관 전용 건설물을 추가하는 등 기지 운영 편의성을 높였다. 렌더링과 크리처 행동, 사용자환경(UI) 전반에 대한 개선도 함께 적용됐다.

페르난도 멜로 언노운 월즈 총괄 프로듀서는 “이번 업데이트에서는 초반 게임 경험과 핵심 시스템을 더욱 정교하게 다듬는 데 집중했다. 앞으로도 플레이어들과 함께 서브노티카 2의 세계를 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.

이진형 크래프톤 본부장은 “서브노티카 2가 얼리 액세스 단계에서 단기간에 500만 플레이어의 선택을 받은 것은 언노운 월즈의 창의성과 전 세계 팬들의 지속적인 관심 덕분”이라며 “앞으로도 꾸준한 업데이트와 안정적인 서비스를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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