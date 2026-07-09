하림 “5.18 유족인 동시에 일베? 코미디”…배재고 논란에 일침

가수 하림. 뉴시스 제공

가수 하림이 자신을 향한 “일베”, “좌파”라는 비난에 맞섰다.

하림은 8일 자신의 SNS에 “내 글 하나를 두고 기묘한 서커스가 벌어졌다”며 “5·18 유족인 내게 누군가는 ‘일베’라 하고, 동시에 누군가는 ‘좌파’라 손가락질한다”는 글을 썼다. 이어 “이로써 나는 그들 사이에서 5·18 유족이자 동시에 일베가 됐다”며 “코미디가 아닐 수 없다”고 했다.

하림은 과거 외삼촌이 5·18 민주화운동 당시 군인에게 폭행을 당한 뒤 후유증으로 평생 고통받다 세상을 떠났다고 밝힌 바 있다.

그는 “거리의 혐오를 걱정하고 스러져간 이들을 애도하는 마음에 대단한 명함은 필요 없다”며 “내가 ‘누구’라서 말하는 것이 아니라 인간이라면 누구나 말할 수 있는 당연한 권리”라며 “저울질하는 사람들 틈에서 내가 가진 작은 추 하나를 어디에 얹느냐는 시민으로서의 자유이자 예술가로서의 의무”라고 강조했다.

이는 지난 6일 하림이 쓴 ‘꽃으로 하는 고약한 짓들’이라는 제목의 글의 여파다. 하림은 배재고 앞에 놓인 근조화환을 두고 “정치적 공격을 근조화환으로 하는 기괴한 문화가 생겼다”고 비판한 바 있다.

그는 “죽음을 연상시켜 받는 이의 기분을 망치겠다는 악의적인 의도다. 화환의 리본들은 거리에 그대로 노출된 '오프라인 댓글'과 같다”고 꼬집으며 거리의 화환 문화에 대해 “이 기형적인 유행 덕에 꽃집들은 잠시 매출을 올릴지 모르겠다. 하지만 길가에 늘어선 화환들에서는 꽃이 주는 기쁨이나 생명력을 전혀 찾아볼 수 없다. 그저 고약한 습성이 만들어낸 '꽃 낭비'”라고 일침을 가했다.

배재고 앞에 놓인 화환에 대해서는 “누가 아이들의 학교 앞에까지 근조화환을 보내는가. 정치적 이슈에 편승하려 보내는 응원의 화환도 마찬가지다. 꽃은 때리는 데 쓰는 게 아니다”라고 비판했다.

앞서 배재고 야구부 일부 학생들의 언행으로 촉발된 논란이 지속되고 있다. 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경기 중 상대 더그아웃을 향해 "스타벅스 가야지" "탱크데이"라고 외쳐 논란이 됐다.

이후 배재고 앞에는 근조화환이 놓였고, 이를 반박하는 맞불 화환이 함께 설치되며 논란을 키웠다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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