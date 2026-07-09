양민혁·배준호·박승수 등 AG 대표팀 승선, 유럽파 9명, K리거 14명 발탁…女 지소연·김혜리 등 선발

사진=뉴시스

2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)에 나설 남녀 축구대표팀 최종 명단이 확정됐다.

대한축구협회는 오는 9월 개막하는 AG를 앞두고 남녀 대표팀 각각 23명의 최종 명단을 발표했다. 이민성 감독이 이끄는 남자 아시안게임 대표팀(U-23)에는 배준호(스토크시티), 김지수(브렌트포드), 양민혁(토트넘) 등 유럽 무대에서 활약하는 9명과 강상윤(전북 현대) 등 14명의 K리그 선수들이 선발됐다. 대회 규정에 따라 3명을 뽑을 수 있는 23세 초과 와일드카드 선수로는 양현준(셀틱FC), 엄지성(스완지 시티), 이기혁(강원FC)이 발탁됐다.

와일드카드를 제외한 선수단은 2003년생 10명, 2004년생 4명, 2005년생 3명, 2006년생 2명, 2007년생 1명으로 구성됐다. 유일한 2007년생 박승수(뉴캐슬)가 최연소로 이름을 올렸고, 지난해 FIFA U-20 월드컵에서 주전으로 활약했던 신민하(강원FC), 배현서(경남FC) 등도 아시안게임 대표팀 승선에 성공했다.

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이 감독은 “아시안컵 이후 진행된 두 차례 소집훈련을 통해 선수들의 컨디션과 성장 정도를 다시 평가했고 여러 조합을 실험하면서 팀의 조직력과 전술적 완성도를 높이는 데 집중했다”며 “모든 과정을 종합적으로 검토한 끝에 현재 이 연령대에서 가장 경쟁력 있고, 단기 토너먼트에서 최고의 성과를 낼 수 있는 선수들로 최종 명단을 구성했다. 세 명의 와일드카드는 전술적인 활용 가치와 취약 포지션 보강은 물론, 국제대회 경험과 경기 운영 능력까지 종합적으로 고려했다”고 설명했다.

이어 “마지막으로 끝까지 최선을 다해 경쟁했지만 명단에 포함되지 않은 선수들에게 미안하다는 말을 전하고 싶다”며 “마지막까지 최선을 다해 준비해서 금메달이라는 목표를 이루겠다”고 했다.

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신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 올해 아시안컵과 FIFA 시리즈, EAFF E-1 챔피언십 예선에서 활약한 선수들이 대거 이름을 올렸다. 23명 가운데 20명이 WK리그 소속 선수들이다. 캐나다 리그에서 뛰는 추효주와 정민영(이상 오타와 래피드)이 합류했고, 유럽파는 노르웨이 스타베크 포트발에서 활약하는 스트라이커 정다빈이 포함됐다. 공격형 미드필더 강태경(서울시청)은 A대표팀에 처음 발탁됐다.

심 감독은 “빡빡한 일정에도 차출을 허락해 준 WK리그 팀들에게 감사드린다. 최종 명단은 우리 팀이 추구하는 축구에 필요한 선수들 가운데 이번 시즌 각 소속팀에서 가장 좋은 경기력을 보여준 선수들을 중심으로 구성했다”며 “유럽에서 활약하는 선수가 일부 빠졌지만 올해 아시안컵부터 강도 높은 국제경기를 치르며 선수들 개개인과 팀이 모두 꾸준히 발전해 왔기 때문에 자신 있다”고 했다.

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이어 “내년 FIFA 여자월드컵을 앞두고 이번 아시안게임에서 여자축구를 응원해주시는 모든 분들께 좋은 결과로 자신감을 보여드리고 싶은 의지가 강하다”며 “8년 만의 메달을 넘어 금메달을 목표로, 선수들이 하나로 뭉쳐서 한국다운 투혼을 매 경기 보여줄 수 있도록 철저하게 준비하겠다”고 목소리를 높였다.

남녀 대표팀은 모두 9월 초 소집돼 본격적인 대회 준비에 돌입할 예정이다. 2026 아이치·나고야 아시안게임 축구 종목 조추첨은 오는 23일 실시된다.

◆남자 축구 국가대표팀 명단(23명)

*WC : 와일드카드

GK : 김민승(파주 프런티어FC), 김준홍(수원 삼성), 이승환(충북청주FC)

DF : 김지수(브렌트포드FC·잉글랜드), 강민준(포항 스틸러스), 박경섭(인천 유나이티드), 박성훈(FC서울), 배현서(경남FC), 신민하(강원FC), 최석현(울산HD), 최우진(전북 현대)

MF : 박승수(뉴캐슬 유나이티드·잉글랜드), 배준호(스토크시티FC·잉글랜드), 양현준(셀틱FC·스코틀랜드, WC), 엄지성(스완지 시티·잉글랜드, WC), 양민혁(토트넘 홋스퍼·잉글랜드), 이현주(FC아로카·포르투갈), 강상윤(전북 현대), 이기혁(강원FC, WC), 이승원(강원FC), 황도윤(FC서울)

FW : 김명준(KRC 헹크·벨기에), 이영준(그라스호퍼 클럽·스위스)

◆여자 축구 국가대표팀 명단(23명)

GK : 김경희(수원FC), 김민정(인천 현대제철), 류지수(세종 스포츠토토)

DF : 추효주(오타와 래피드FC·캐나다), 고유진, 정유진(이상 인천 현대제철), 김혜리, 한다인(이상 수원FC), 노진영, 장슬기(이상 경주 한수원), 이민화(화천KSPO)

MF : 정민영(오타와 래피드FC·캐나다), 강태경, 김민지(이상 서울시청), 강채림(강진 스완스), 박예나(문경 상무), 박혜정(인천 현대제철), 지소연, 윤수정, 최유리(이상 수원FC), 현슬기(경주 한수원)

FW : 정다빈(스타베크 포트발·노르웨이), 손화연(강진 스완스)

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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