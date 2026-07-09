바쁘다 바빠…김재중, 8월 단콘 'THE WAVE' 개최

가수 겸 배우 김재중이 올여름 쉬지 않고 달린다.

김재중은 지난 8일 단독 콘서트 더 웨이브)2026 KIM JAE JOONG CONCERT [THE WAVE])’ 포스터를 깜짝 공개하고 새로운 투어의 시작을 예고했다.

공개된 포스터에 따르면 김재중은 내달 29일과 30일 양일간 서울 강서구 KBS 아레나에서 서울 공연을 시작으로, 9월 13일 요코하마 분타이 아레나에서 공연을 펼친다.

이번 콘서트는 지난해 5월 서울에서 열린 ‘아시아 투어 콘서트 ‘뷰티 인 카오스(2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT "Beauty in Chaos"’ 이후 약 1년 3개월 만에 열리는 콘서트다.

김재중운 올초 팬콘서트 투어, ZEPP&HALL 투어는 물론 영화 '신사; 악귀의 속삭임'의 주연배우로 관객들을 만났다. 영화는 일본 고베 폐신사에 답사를 갔던 대학생 3명이 사라진 사건을 두고 박수무당이 악귀와 맞서는 샤머니즘 오컬트 호러 작품. 극 중 김재중은 박수무당 명진 역을 맡아 열연했다.

이처럼 바쁜 상반기를 보낸 김재중은 새로운 콘서트로 팬들과 여름을 함께 할 계획이다. 서울, 요코하마 공연에 이어 향후 추가 공연 일정도 공개될 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]