최고 159㎞, 112K 괴물 투수가, 동료 글러브를 낀다 “하나밖에 없는, 최고 형”

사진=두산베어스 제공

“(최)원준이형과 함께!”

‘에이스’다운 모습이었다. 우완 투수 곽빈(두산)이 위력적인 피칭을 자랑했다. 8일 서울 잠실구장에서 열린 SSG와의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 홈경기서 선발투수로 나서 7이닝을 삭제했다(1실점). 2피안타(1홈런) 1볼넷으로 짠물 투구를 펼쳤다. 두산이 7-3 승리(43승2무41패)를 거두는 데 큰 몫을 했다. 시즌 8승(3패)째. 곽빈은 “전반기 마지막서 퀄리티스타트플러스(QS+·선발 7이닝 이상 3자책 이하)를 할 수 있어 다행이다. 팀에 기여한 것 같아 감사하다”고 말했다.

전반적으로 안정적인 흐름이었다. QS+를 작성했음에도, 총 투구 수는 97개 불과했다. 출루 자체를 쉽게 허용하지 않았다. 노련한 강약조절도 한 몫을 했다. 상황에 따라 템포를 달리 가져가는 장면이 인상적이었다. 곽빈은 “적극적으로 승부하면서, 빠르게 유리한 카운트로 가려고 했던 게 주효했던 것 같다”고 말했다. 2회 전의산에게 허용한 홈런을 제외하면, 이렇다 할 위기도 없었다. 곽빈은 “내 공이 좋은가 보다. 잠실에서만 3개째다. 힘이 좋다”고 밝혔다.

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강력한 구위. 경기를 치를수록 점점 더 상승세다. 이날 1회 박성한에게 던진 5구(직구)는 (트랙맨 기준) 159.0㎞까지 찍혔다. 개인 최고 기록이다. 종전까진 5월28일 잠실 KT전서 마크한 158.7㎞가 최고였다. 리그 전체로 범위를 넓히면 전체 19위, 선수로는 약셀 리오스(LG), 안우진(키움)에 이어 세 번째다. 내심 160㎞까지도 바라볼 수 있을 터. 정작 본인은 고개를 가로젓는다. “160㎞를 던지고 싶은 생각은 딱히 없다. 구위가 떨어지지 않는 게 목표”라고 전했다.

자연스레 닥터K 본능도 한층 깊어졌다. 이날만 7개의 탈삼진을 잡아냈다. 앞서 16경기서 잡은 105개를 더해 112개로, 사실상 이 부문 1위로 전반기를 마무리하게 됐다. 2024시즌 기록한 자신의 한 시즌 최다 탈삼진 154개를 넘어, 탈삼진왕에 도전할 만하다. 만약 곽빈이 탈삼진 타이틀을 거머쥐면 국내 선수로는 2022시즌 안우진(키움·224탈삼진)에 이어 4년 만이다. 곽빈은 “탈삼진왕보단 삼진/볼넷 비율이 좋아진 부분(2.61→3.75)이 맘에 든다”고 웃었다.

승리의 토템이 있다. 최원준의 글러브다. 올 시즌을 앞두고 두산과 자유계약(FA)을 체결했지만, 부상으로 자리를 비웠다. 6월 중순 팔꿈치 인대접합수술(MCL)을 받고 재활 중이다. 올 시즌 복귀는 어렵다. 하고 싶은 이야기가 있다고 운을 뗀 곽빈은 “한 3승(5월 초) 때부터 꼈던 것 같다. (최)원준이 형은 옆에서 계속 도와준, 정말 하나밖에 없는 최고의 형이다. 언제까지 낄지는 모르지만, 형과 같이 하고 있다는 마음으로 임하고자 계속 끼고 있다”고 강조했다.

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잠실=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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