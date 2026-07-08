국내 최초 권역형 순회 경마 ‘렛츠런파크 영천’, 7월 실전 모의경주로 최종 리허설

렛츠런파크 영천 경주로 적응 훈련을 하고 있는 경주마. 한국마사회 제공

9월 개장을 앞둔 렛츠런파크 영천 전경 / 한국마사회 제공

‘말 수송’을 위해 대당 3억3000만원에 달하는 13.5톤 최신식 무진동 전용 수송 차량 13대를 직접 제작했다. 렛츠런파크 영천의 성공적인 개장을 위해 그만큼 정성을 쏟고 있다.

한국마사회는 렛츠런파크 영천의 성공적인 개장을 위해 오는 18일(토)과 25일(토) 양일간 실제 경주와 동일한 환경에서 치러지는 실전형 모의경주를 시행한다고 8일 밝혔다.

오는 9월 정식 개장하는 렛츠런파크 영천은 경기도 과천, 제주, 부산경남에 이어 국내에 네 번째로 조성되는 경마공원이다. 경북 영천시 금호읍 일대 약 661만㎡ 부지(20만평)에 조성되며, 한옥의 유려한 곡선미를 살린 5000명 수용 규모의 랜드마크 관람대와 자연 친화적인 수변 테마공원, 안전을 최우선으로 설계된 2면의 경주로 등 세계적 수준의 경마 인프라를 갖췄다.

이번 모의경주는 하루 3개 경주(3R)씩 치러지며, 경마 시행을 위한 전산 시스템, 방송, 발매, 심판, 순위판정 등이 실제 경마와 똑같이 가동된다. 특히, 국내 최초로 시행되는 권역형 순회경마의 성공적인 안착을 위해 렛츠런파크 영천의 준비 상황과 주인공인 경주마들의 관리 시스템을 집중 점검할 예정이다.

순회경마는 평소 렛츠런파크 부산경남에서 훈련을 받던 경주마들이 경마일 당일 영천으로 이동해 원정 경주를 치르는 방식이다. 이러한 순회경마는 미국, 호주, 일본 등 주요 경마 선진국에서는 이미 보편화된 글로벌 스탠다드로 경주의 박진감을 극대화하고 경주마의 환경 적응력을 한층 강화하는 장점이 있다.

순회경마에서 가장 중요한 것은 경마의 주인공인 ‘경주마’들의 건강이다. 일각에서 우려할 수 있는 말 수송에 대해 마사회는 국제경마연맹(IFHA)의 ‘말 수송 복지 가이드라인’을 반영해, 대당 3억3000만원에 달하는 13.5톤 최신식 무진동 전용 수송 차량 13대를 직접 제작했다.

차량 내부에는 에어컨과 자동 환풍기가 설치돼 상시 최적의 온도를 유지하며, 말의 체격에 맞춘 가변형 칸막이와 실시간 GPS 위치 추적 시스템을 통해 이동 경로와 말의 상태를 철저히 관리한다.

렛츠런파크 영천 관람대 / 한국마사회 제공

한국마사회 관계자는 “경주마 컨디션 관리를 위해 최고급 무진동 전용 수송 차량을 투입해 경주마 건강관리에 만전을 기했다”며 “이번 모의경주를 통해 수송부터 실전 레이스까지 세밀하게 점검하여, 9월 개장 시 국민 여러분께 가장 안전하고 박진감 넘치는 K-경마를 선보이겠다”고 밝혔다.

우희종 한국마사회 회장은 “렛츠런파크 영천은 단순한 경마 시설을 넘어 영천시와 지역 경제 전반에 활력을 불어넣는 신성장 동력이 될 것”이라며 “검증된 경제 파급효과와 상생 노하우를 영천에서 재현해, 일자리 창출 등 지역 발전에 노력하겠다”고 강조했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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