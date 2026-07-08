혜리, 긴 생머리에 블랙 드레스…‘물오른 미모’ 시크+청순 다 하네 [스타★샷]

혜리가 우아한 블랙 드레스 패션을 선보였다. 출처=혜리 SNS

가수이자 배우 이혜리가 고혹적인 블랙 드레스 자태를 뽐내며 시선을 사로잡았다.

이혜리는 지난 8일 자신의 SNS 채널을 통해 “행복 가득”이라는 글과 함께 전날 진행된 드라마 제작발표회 비하인드 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 이혜리는 세련된 라운드 넥라인의 민소매 블랙 미니 드레스를 입고 우아한 실루엣을 자랑했다. 특히 허리 라인을 세련되게 잡아주면서 아래로 갈수록 자연스럽게 퍼지는 A라인 스커트는 그녀의 늘씬한 비율을 한층 돋보이게 만들었다.

패션 디테일도 눈길을 끌었다. 스커트 밑단의 불규칙한 비대칭 커팅과 섬세한 블랙 레이스 장식은 자칫 단조로울 수 있는 올 블랙 룩에 고급스러운 반전 포인트를 더했다. 여기에 화려한 스파클 디테일이 돋보이는 블랙 앤 실버 글리터 샌들 힐을 매치해 시크하면서도 화려한 무드를 완성했다. 깔끔하게 가르마를 탄 긴 생머리는 이혜리 특유의 청순하면서도 도회적인 매력을 배가시켰다.

함께 공개된 또 다른 사진에서는 작품에서 호흡을 맞추는 배우 황인엽과 다정한 포즈를 취하며 훈훈한 케미스트리를 발산해 드라마에 대한 기대감을 높였다.

한편, 이혜리는 지난 7일 열린 ENA 새 월화드라마 ‘그대에게 드림’ 제작발표회에 참석해 본격적인 작품 홍보 활동에 나섰다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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