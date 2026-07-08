현대모비스, 필리핀 가드 아바디아노 영입… 새 시즌 선수단 구성 완료

사진=현대모비스 피버스 농구단 제공

남자프로농구(KBL) 현대모비스가 새 시즌 마지막 퍼즐을 맞췄다.

구단은 8일 “아시아쿼터 선수로 필리핀 출신 가드 제리 아바디아노를 영입했다”고 밝혔다.

아바디아노는 신장 181㎝, 체중 78㎏를 갖췄다. 포인트가드와 슈팅가드를 모두 소화할 수 있는 자원으로, 필리핀 명문 UP(University of the Philippines) 대학을 졸업한 뒤 MPBL서 활약했다.

현대모비스는 지난달 말 필리핀 현지 리그를 직접 살피며 후보군을 점검했고, 내부 분석을 거쳐 아바디아노 영입을 확정했다. 강한 압박 수비와 왕성한 활동량, 빠른 공수 전환 능력에 높은 평가를 내렸다. 구단이 추구하는 에너지 높은 농구에 적합한 선수라는 판단이다.

아시아쿼터 보강까지 마친 현대모비스는 2026~2027시즌 선수단 구성을 마무리하고 본격적인 새 시즌 준비에 들어간다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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