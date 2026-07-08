“그저 다음 배역 때문”…‘17kg 감량’ 김민하, 외모 품평에 날린 쿨한 일침

김민하가 체중 감량의 이유를 설명하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘BBC News 코리아’

배우 김민하가 최근 화제를 모은 17㎏ 감량에 대해 “그저 다음 배역을 위한 준비일 뿐”이라며 담담한 심경을 밝혔다.

8일 김민하는 공개된 BBC코리아 유튜브 채널 인터뷰에서 “지금 많은 분이 제 외모에 대해 이야기하지만, 이는 차기작을 위해 체중을 조절한 것”이라며 “온전히 제 일과 관련된 선택이었다”고 말했다. 이어 “맡은 역할에 따라 외모와 체형을 바꿀 준비는 항상 되어 있다”고 덧붙였다.

특히 그는 대중이 요구하는 정형화된 미의 기준에 선을 그었다. 김민하는 “내 외모는 일과 밀접하게 연관되어 있을 뿐, 정형화된 아름다움을 추구하기 위함이 아니다”라며 “언제, 어디서, 어떤 모습이든 내 변화에 매우 만족하며, 오직 역할에만 집중하고 싶다”고 소신을 밝혔다.

앞서 김민하는 최근 눈에 띄게 감량한 모습으로 대중의 이목을 끌었다. 그는 현재 촬영 중인 작품의 캐릭터를 소화하기 위해 약 2년에 걸쳐 17㎏을 줄인 것으로 알려졌다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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