[톡★스타] ‘닥터 섬보이’ 이수경 “아쉬운 종영, 함께해 준 분들께 감사해”

배우 이수경이 츤데레 매력을 무기로 ‘닥터 섬보이’를 완주했다.

지난 7일 ENA 월화드라마 ‘닥터 섬보이’가 12부를 끝으로 종영했다. 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도'에 입도한 공중보건의사 도지의와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스를 그린 ‘닥터 섬보이’에서 이수경은 편동도 토박이 간호사 엄정선 역을 맡아 열연했다.

최종화에서 엄정선(이수경)은 용주천(김윤우)과 서로를 향한 깊은 사랑을 확인하며 서로에게 더 가까워질 미래를 암시했다. 정선은 주천이 떠날까 봐 두려웠다는, 숨겨왔던 속내를 솔직하게 밝혔고 “여그 있는 내 인생에 쌤이 끼어든 거처럼, 거그 있는 쌤 인생에도 나가 한번 끼어들어 볼라고요”라며 주천과 함께할 미래를 예고하며 마지막까지 시청자들의 짜릿한 설렘을 자극했다.

이수경은 극중 특유의 감칠맛 나는 사투리 연기와 사랑스러운 에너지로 완벽한 캐릭터 동기화를 이뤄냈다. 극 초반에는 캐릭터의 츤데레 매력이 빛을 발했다면, 회를 거듭할수록 자연스러운 열연으로 시청자에게 귀엽고 따뜻한 매력을 보여줬고 이는 시청자는 물론, 주천의 마음도 함께 열어내며 로맨스 청신호를 켰다.

특히, 극 후반부 예상치 못한 현실과 마주하며 인물이 겪는 현실적인 불안과 망설임, 이를 극복하고 한층 단단하게 성장한 복합적인 내면을 세밀한 감정 연기로 풀어낸 이수경의 연기는 극의 몰입도를 더욱 높이며 캐릭터의 감정을 이해하고 공감하게 했다. 이렇듯 츤데레 매력부터 애틋한 청춘의 현실 로맨스까지 자유자재로 오간 이수경은 엄정선의 서사를 더욱 촘촘하게 완성하며 대체 불가한 매력 집합체 캐릭터를 탄생시켰다.

입체적인 캐릭터 소화력을 다시금 입증한 이수경은 소속사를 통해 “벌써 종영이라니 아쉽다. 열심히 촬영한 장면 모두 소중하게 담긴 것 같다”면서 “이제 정선이를 정말 보내줘야 한다는 사실이 슬프다. 스태프분들 모두 고생 많으셨고, 끝까지 함께해 주신 시청자분들께 정말 감사하다”라고 종영 소감을 전했다.

한편, 이수경은 오는 2027년 공개 예정인 동명의 베스트셀러 소설을 원작으로 하는 디즈니플러스 ‘나미야 잡화점의 기적’에 출연한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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