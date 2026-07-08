후반기 반등 기대하며…SSG, 파이어볼러 아빌라 영입

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG가 새 외국인 투수를 영입했다.

SSG가 선발진 보강을 꾀한다. 8일 우완 투수 페드로 아빌라와의 계약 소식을 전했다. 총액 40만(연봉 38만, 옵션 2만) 달러에 손을 잡았다. SSG는 지난 4일 기존 외인 투수 앤서니 베니지아노를 웨이버 공시한 바 있다.

아빌라는 베네수엘라 출신이다. 신장 180㎝에 체중 95㎏ 등 단단한 신체조건을 갖췄다. 미국 메이저리그(MLB), 일본 프로야구(NPB) 등 다양한 리그를 경험했다.

2014년 워싱턴 내셔널스에 입단, 2019년 샌디에이고 파드리스에서 빅리그 데뷔전을 치렀다. MLB 통산 72경기 등판해 146⅓이닝 8승4패 1홀드 1세이브, 평균자책점 3.51을 기록했다. 마이너리그에선 통산 189경기 중 145경기를 선발로 등판해 742⅔이닝을 소화하는 등 확고한 선발 투수로서 풍부한 경험을 자랑한다.

2025년엔 아시아 야구를 경험했다. NPB 도쿄 야쿠르트 스왈로스에서 15경기에 나서 82⅓이닝 7승8패 평균자책점 4.04를 기록했다. 올 시즌엔 클리블랜드 가디언스 산하 마이너리그 트리플A에서 15경기 중 13경기에 선발 등판해 60이닝을 소화, 최근까지 꾸준히 실전 등판을 이어왔다.

파이어볼러 유형이다. 평균 150㎞ 이상, 최고 156㎞에 달하는 위력적인 패스트볼을 던진다. 나아가 커터, 체인지업, 커브, 스플리터 등 다양한 변화구를 활용, 전략적으로 상대를 압박할 수 있는 유형이다.

SSG는 아빌라를 선발로서의 풍부한 경험과 안정적인 이닝 소화력, 그리고 최근까지 실전 등판을 이어온 점을 종합적으로 검토해 현재 팀 선발진에 힘을 보탤 수 있는 최적의 자원으로 판단했다.

계약을 마친 아빌라는 “SSG 일원이 되어 매우 기쁘다. 새로운 도전을 통해 좋은 퍼포먼스를 보여드리고, 팀 승리에 기여할 수 있도록 하겠다”고 소감을 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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