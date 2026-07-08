메이드온, ‘워터밤 서울 2026’ 최종 라인업 공개

워터밤 서울 2026 포스터. 이미지=주최사 메이드온

메이드온은 여름 대표 뮤직 페스티벌 '워터밤 서울 2026(WATERBOMB SEOUL 2026)'의 최종 라인업을 공개했다고 8일 밝혔다.

오는 7월 24일부터 26일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '워터밤 서울 2026'에는 태민, 카리나, 라이즈 등 K-POP을 대표하는 아티스트들이 출연한다. 공연과 물놀이를 결합한 워터밤 특유의 콘셉트 속에서 다양한 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

해외 아티스트 라인업도 눈길을 끈다. 블랙핑크 'JUMP' 프로듀싱에 참여한 그래미 어워즈 3관왕 디플로를 비롯해 나이트메어, 메딕스 등 글로벌 DJ들이 무대에 오른다. 화려한 DJ 퍼포먼스와 워터 캐논이 어우러진 대형 야외 공연은 워터밤만의 상징적인 콘텐츠로 꼽힌다.

올해는 공연 외에도 다양한 체험 콘텐츠가 마련된다. 새롭게 선보이는 '선셋마켓'에서는 패션에 민감한 Z세대를 겨냥해 스트리트 패션과 라이프스타일 브랜드를 만나볼 수 있으며 글로벌 팝 아티스트 스티븐 헤링턴과 협업한 포토존도 행사장 곳곳에 조성된다.

관람객을 위한 편의시설도 확대된다. 트로피컬 콘셉트의 푸드존에서는 다양한 F&B 메뉴와 할랄·비건 푸드를 즐길 수 있으며, 웰니스 음료 브랜드 '레몬밤' 부스에서는 레모네이드 등 음료를 제공할 예정이다. 이와 함께 다양한 브랜드의 팝업 부스도 운영돼 공연과 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 더한다.

주최사 메이드온 관계자는 "올해 워터밤은 음악뿐 아니라 패션과 미식, 라이프스타일까지 함께 즐길 수 있는 복합 문화 페스티벌로 준비했다"며 "국내를 넘어 글로벌 페스티벌 브랜드로서 차별화된 축제 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.

한편 '워터밤 서울 2026'의 일자별 출연진과 티켓 예매 정보는 공식 홈페이지와 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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