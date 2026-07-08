[SW현장] “‘런 투 유’ 울려 퍼지길”…성숙해진 아홉, 확신의 청춘 서사

데뷔 1주년을 맞은 아홉이 성숙해진 청춘의 목소리를 전한다.

8일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 아홉의 세 번째 미니앨범 ‘런 투 유(RUN TO YOU)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 타이틀곡 ‘런 투 유’와 수록곡 ‘슈가 하이(Sugar High)’ 무대를 최초 공개한 멤버들은 “열심히 준비한 앨범을 처음 보여드리는 자리라 긴장되지만 설레기도 하다. ‘런 투 유’라는 앨범명처럼 열심히 달릴테니 지켜봐 달라”는 당찬 컴백 소감을 밝혔다.

아홉이 8개월 만에 선보이는 신보다. 데뷔 앨범 '후 위 아(WHO WE ARE)'에서 불완전한 청춘의 시작을 알린 아홉은 미니2집‘더 패시지(The Passage)’로 청춘의 성장통을 노래했다. 이번엔 자신의 감정에 확신을 갖고 망설임 없이 앞으로 나아가는 청춘을 노래한다. 지난 1년간 이어온 아홉의 청춘 서사를 확장하며 한층 성숙해진 아홉을 만나볼 수 있다.

차웅기 역시 “데뷔 때부터 모든 앨범이 청춘을 이야기하고 있다. 데뷔한 지 얼마 안 된 만큼 달려 나가는 청춘의 소중함을 지금의 저희가 가장 잘 표현할 수 있을 것 같아서 청춘을 주제로 하고 있다”며 ‘청춘 테마’를 고집하는 이유를 전했다. 이어 “이번 앨범은 망설임 없이 향하는 마음이다. 수록곡드은 망설임 없는 다가감에서 오래 남는 약속으로 확장되는 흐름 기억해 달라”고 강조했다.

타이틀곡 ‘런 투 유’는 복잡한 순간 속에서도 한 사람만을 향해 나아가는 직진의 에너지를 담은 곡이다. 청량하면서도 중독성 있는 멜로디, 역동적인 퍼포먼스가 어우러진다. 곡에 첫인상을 묻자 스티븐은 “멜로디에서 여름 노래의 느낌을 받았다. 멤버들과 ‘대박 날 것 같다’는 말을 했다”며 “뮤직비디오를 보면 시원한 느낌을 받을 수 있다. 더위를 이겨낼 수 있는 서머송”이라고 자신했다.

곡에서 지칭하는 ‘유(YOU)’에 대해 박한은 “특정 인물을 지칭하진 않는다. 사랑하는 사람일 수 있고 꿈이나 목표처럼 자신이 진심으로 향하고 싶은 존재일 수 있다”며 “각자 소중한 ‘너’를 떠올리면 공감하실 수 있을 것”이라고 감상 포인트를 짚었다.

아홉은 이달 데뷔 1주년을 맞았다. 오디션 프로그램의 데뷔조로 출발부터 남달랐던 아홉은 데뷔앨범 초동 판매량 36만 장을 돌파하며 당시 신인 보이그룹 초동 신기록을 세웠고, 데뷔 직후 음악방송 트리플 크라운을 달성하는 등 가요계에 신성의 등장을 알렸다. 이어 ‘더패시지’로 또 한 번 커리어 하이를 경신했다.

다양한 성장 포인트에 멤버들의 시너지가 더해져 아홉의 인기를 견인하고 있다. 이번 활동 역시 남자다운 매력의 선공개곡 ‘슈가 하이’에 이어 청량한 ‘런 투 유’까지 다채로운 매력을 각인시킬 전망이다. 서로 다른 문화를 가진 다국적 보이그룹이라는 점도 글로벌 인기를 끄는 요인이다.

청춘의 성장을 넘어 ‘직진’하는 성숙한 청춘을 노래한다. 공간과 공간을 넘나든 아홉의 여정 펼칠 ‘런 투 유’는 오늘(8일) 오후 6시에 공개된다. 아홉은 “무대에서 트로피를 받을 때마다 정말 행복하다”라며 “‘런 투 유’로 음악방송 1위를 하고 싶다. 어디서든 아홉의 ‘런 투 유’가 울려퍼졌으면 좋겠다”라는 목표를 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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