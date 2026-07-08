[단독]안테나, 내년 첫 걸그룹 론칭…‘나영석 픽’ 이은결도 물망

유희열이 이끄는 안테나가 첫 걸그룹을 론칭한다. ‘채널 십오야’에 출연한 이은결도 새 걸그룹 합류를 목표로 하는 연습생인 것으로 알려졌다.

8일 세계비즈앤스포츠월드 취재에 따르면 안테나가 내년 데뷔를 목표로 걸그룹을 육성하고 있다. 구성원과 콘셉트 등은 추후 공개될 것으로 보인다.

최근 채널 십오야에서 공개된 나영석 PD의 웹예능 ‘현실에선 카리나인 내가 이세계에선 21살 지민이?’에서 안테나 연습생 이은결이 출연하며 안테나의 차기 신인을 향한 궁금증이 모였다.

영상에서 이은결은 예능 세계관 속 ‘21살 지민이’로 분한 에스파 카리나와 만남을 가졌다. ‘고민 있는 손님’으로 등장한 은결은 “연습생 생활을 2년 정도 했다”고 밝혔다. 보컬 그룹을 상상하고 연습생 생활을 시작했으나 처음 춤을 배우게 되면서 겪고 있는 고민을 털어놨다.

이에 카리나는 자신의 어린 시절을 떠올리게 하는 은결의 고민에 공감하며 “어린 나이에 하고 싶은 걸 찾은 것만으로도 대단하다”며 후배를 토닥였다.

이은결의 등장에 ‘안테나 연습생’이라는 소개와 더불어 ‘나 PD가 직접 섭외’라는 자막이 눈길을 끌었다. 긴 생머리에 청순한 비주얼의 은결의 모습에 누리꾼들은 ‘데뷔하고 카리나랑 다시 만나길’ ‘연습생 상담이 감동’ ‘연습생 너무 예쁘다’ 등의 댓글로 은결을 향한 관심을 보였다.

업계에 따르면 안테나는 내년 걸그룹 론칭을 목표로 데뷔조를 준비 중인 것으로 알려졌다. 이은결도 합류 후보 중 하나다.

국내를 대표하는 감성 보컬리스트들의 소속사에서 선보이는 첫 걸그룹이다. 안테나에는 수장 유희열을 필두로 정재형, 루시드폴, 페퍼톤스, 이상순, 규현, 정승환 등이 소속되어 있다. 실력파 선배들의 뒤를 이을 보컬 실력과 더불어 아이돌력을 장착한 신인 그룹을 향한 기대치도 높다.

나아가 유재석, 양세찬 등 대세 예능인들을 비롯해 2024년 데뷔해 활약하고 있는 밴드 드래곤포니에 이어 걸그룹 론칭까지 종합 엔터테인먼트사로 자리매김할 수 있을지도 주목된다. K-팝의 글로벌 활약 속에 ‘안테나 첫 걸그룹’을 향한 기대감이 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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