신기루, ‘동상이몽2’서 허안나 부부 동행…맞춤형 기분 전환 투어 공개

개그우먼 신기루가 동료 허안나를 위한 맞춤형 일상을 선보였다.

지난 7일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에서는 신기루가 허안나·오경주 부부의 가정을 방문해 하루를 함께 보내는 모습이 그려졌다. 이날 방송에서 신기루는 반려동물과 이별한 허안나를 위로하기 위해 다양한 음식과 야외 체험 활동을 준비했다.

신기루는 갈비와 전 등 보양식을 비롯해 최근 유행하는 불닭 냉면, 마늘종 비빔밥 등으로 구성한 차림을 허안나에게 아침 식사로 대접했다.

식사를 마친 이들은 한강에 위치한 철인3종 경기장으로 이동했다. 신기루는 현장에서 간식을 즐기는 모습을 보이는 한편, 개그우먼 김혜선이 운영하는 점핑스쿨 프로그램에 참여해 운동을 체험했다. 이어 진행된 5km 러닝 코스에서는 허안나·오경주 부부의 완주 과정을 곁에서 응원했다.

이날 방송에서 신기루는 허안나의 기분 전환을 돕기 위해 식사 준비부터 야외 활동까지 다양한 일정을 함께 소화하며 동료 선후배 간의 연대를 보여주었다.

한편, SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’은 다양한 부부의 일상을 보여주는 예능 프로그램이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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