제로베이스원, 8월 10일 日 신곡 ‘이그지스텐스’ 선공개

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 일본 새 앨범 발매를 앞두고 본격적인 프로모션 일정에 돌입했다.

제로베이스원(성한빈·김지웅·석매튜·김태래·박건욱)은 오늘(8일) 공식 SNS 채널을 통해 일본 두 번째 EP 앨범 ‘회귀러브(回帰LOVE)’의 프로모션 스케줄러를 공개했다.

공개된 일정에 따르면 제로베이스원은 오는 9일 피스(PIECE) 버전을 시작으로 라운드(ROUND) 버전 콘셉트 포토, 앨범 프리뷰, 리릭 포스터, 뮤직비디오 티저 등 음반 관련 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.

특히 앨범 발매에 앞서 오는 8월 10일에는 타이틀곡 ‘이그지스텐스(イグジステンス)’의 음원을 선공개한다. 해당 타이틀곡은 일본의 피아노 트리오 밴드 오모이노타케(Omoinotake) 멤버가 곡 제작에 참여했다. 이번 스케줄러 이미지는 가옥 배경과 필름 효과를 활용해 여름 정셉의 비주얼을 연출한 것이 특징이다.

한편, 제로베이스원의 일본 EP 2집 ‘회귀러브’ 전곡 음원은 오는 8월 19일 0시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공식 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]