매진 행렬 레드벨벳, 팬콘서트 추가 회차 오픈

그룹 레드벨벳(Red Velvet, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 팬들의 호응에 힘입어 팬콘서트를 1회 추가 개최한다.

소속사 에스엠엔터테인먼트는 오는 8월 1~2일 고려대학교 화정체육관에서 개최 예정이던 ‘2026 Red Velvet FAN-CON <A & Day Red Velvet in>’의 2회차 공연이 선예매만으로 전석 매진됨에 따라, 7월 31일 1회 추가 공연을 결정했다고 밝혔다.

이로써 이번 팬콘서트는 7월 31일부터 8월 2일까지 총 3회에 걸쳐 진행된다. 추가 공연의 티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 멜론 티켓을 통해 진행되며, 7월 13일 국내 팬클럽 선예매, 14일 글로벌 팬클럽 선예매, 15일 일반 예매가 차례로 오픈된다.

이번 공연은 레드벨벳의 새 여름 미니앨범 발매를 앞두고 진행되는 완전체 무대로, 다양한 무대와 코너로 구성될 예정이다.

한편, 레드벨벳의 여름 미니앨범 ‘Velvet Summer’(벨벳 서머)에는 타이틀곡 ‘Surfin' Boy’(서핀 보이)를 포함해 총 5곡이 수록되어 있다. 새 앨범의 전곡 음원은 오는 8월 3일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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