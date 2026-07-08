결혼정보회사 듀오, 해외 암 발병 연구 공개 “결혼, 건강에도 긍정적”

사진=듀오

결혼정보회사 듀오가 결혼 경험이 있는 사람들이 미혼자보다 주요 암 발병 위험이 낮게 나타난 해외 대규모 연구 결과를 공개했다고 8일 밝혔다.

결혼이 건강에도 긍정적인 영향을 줄 수 있을까. 듀오가 공개한 2026년 국제 학술지 《Cancer Research Communications》 게재 연구에 따르면 결혼 경험이 없는 성인은 결혼 경험이 있는 사람보다 주요 암 발병 위험이 전반적으로 높은 것으로 나타났다.

연구진은 이러한 결과가 결혼 자체의 직접적인 효과라기보다, 사회적 지지와 건강관리 환경의 차이와 관련이 있을 가능성이 크다고 분석했다. 결혼 이후 형성되는 생활환경이 건강관리 행동에 영향을 줄 수 있다는 설명이다.

미국 마이애미대학교 밀러 의과대학 실베스터 종합암센터 연구팀은 2015년부터 2022년까지 미국 12개 주에서 수집된 1억 명 이상의 인구 데이터와 400만 건 이상의 암 진단 사례를 분석했다.

연구 결과, 미혼 여성은 결혼 경험이 있는 여성보다 암 발병 위험이 약 1.85배 높은 것으로 나타났다. 미혼 남성 역시 결혼 경험이 있는 남성보다 암 발병 위험이 약 1.7배 높은 것으로 조사됐다.

특히 예방 가능한 암에서 차이가 더욱 뚜렷했다. 미혼 남성의 항문암 발병률은 기혼 남성보다 약 5배 높았으며, 미혼 여성의 자궁경부암 발병률은 기혼 여성보다 약 3배 높게 나타났다. 반면 국가검진이 활발한 유방암, 전립선암, 갑상선암에서는 두 집단 간 격차가 상대적으로 작았다.

연구진은 배우자와 함께 생활하면서 규칙적인 식습관을 유지하고, 건강검진이나 예방접종을 받도록 권유받는 등 건강관리 행동이 자연스럽게 촉진될 수 있다고 설명했다. 이처럼 일상 속 사회적 지지가 건강 위험을 낮추는 데 영향을 줄 수 있다는 것이다.

연구를 이끈 파울로 피네이로 교수는 “결혼이 암을 예방하는 것은 아니지만, 결혼 여부는 인구 집단 수준에서 건강 위험을 살펴볼 수 있는 중요한 사회적 지표가 될 수 있다”고 설명했다.

듀오 관계자는 “결혼의 가장 큰 가치는 서로에게 정서적 안정과 든든한 지지 기반이 되어주는 데 있다”며 “결혼생활 속에서 자연스럽게 건강을 함께 관리하고 생활 습관을 만들어가는 과정이 장기적인 삶의 질에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

한편 듀오는 1995년 창립 이후 5만4,352명, 2026년 7월 6일 기준의 결혼을 성사시킨 결혼정보회사다. 독자적 매칭 시스템인 DMS(Duo Matching System)와 철저한 신원 인증을 기반으로 신뢰도 높은 서비스를 제공하고 있으며 평균 10년 이상 경력의 커플매니저들이 상담과 체계적인 매칭을 통해 만족도를 높이고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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