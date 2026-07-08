중소기획사·인디음악 키운다…문체부, 대중음악계 간담회 개최

최휘영 문화체육관광부 장관 (사진=문화체육관광부 제공)



중소·중견기획사가 음악산업의 허리 역할을 할 수 있도록 정부가 지원을 확대한다.

문화체육관광부는 8일 최휘영 장관 주재로 대중음악 기획사 및 유관 협회가 참여하는 음악산업 생태계 강화를 위한 현장간담회를 개최한다고 이날 밝혔다.

한국 대중음악은 그룹 방탄소년단(BTS) 등 세계적인 K-팝 가수의 성장을 기반으로 2025년 기준 콘텐츠 전 분야 중에서 전년 대비 매출액(15.4%)과 수출액(32.4%) 증가율이 1위를 기록하는 등 뚜렷한 성장세를 보이고 있다. 그러나 지속적인 제작비 상승, 장르 편중, 기업 간 격차 심화, 공연 기반시설 부족, 지역 불균형 등 구조적 요건으로 산업 성장률이 둔화할 수 있다는 우려가 나오는 실정이다.

이러한 위기의식 속에서 이번 간담회는 한국 대중음악의 지속 가능한 성장을 위한 해법을 모색하고자 열린다. 간담회에는 미스틱스토리·씨에이엠위더스·알비더블유·FNC엔터테인먼트·EMA 등 음악 기획사와 한국대중음악산업협회, 한국대중음악공연산업협회, 한국음악레이블산업협회가 참석했다.

간담회에서는 중소·중견 기획사 지원, 인디음악 육성, 금융지원 확대 등 현장의 정책 요구와 더불어 향후 지원 방향도 논의할 예정이다.

올해 10개 팀을 대상으로 진행한 중소기획사 글로벌 도약 지원 사업을 확대하고, 음악 제작비 세액공제와 융자 도입 등 금융 지원 방안도 추진한다.

최 장관은 “음악산업이 지속 가능하게 성장하기 위해서는 산업의 허리인 중소·중견 기획사가 활발히 활동하고 이를 바탕으로 커나갈 수 있어야 한다”고 밝혔다.

또한 “인디음악은 다양한 장르와 신인을 키우는 음악산업의 기초일 뿐만 아니라 지역에 뿌리를 두고 공연을 개최하면서 지역 문화의 한 축으로서 제 역할을 하고 있다. K-팝을 넘어 K-뮤직으로 발전하기 위해 인디음악을 집중 육성할 것”이라며 “앞으로도 업계 등과의 논의를 통해 실제 현장에서 원하는 정책을 조속히 현실화하는 데 노력할 계획”이라고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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