윤경호, 13시간 말 안 한다… ‘묵언 사인회’ 개최

사진 = SBS 드라마 공식 SNS 계정

배우 윤경호가 드라마 ‘김부장’ 시청률 공약으로 약속했던 ‘13시간 묵언수행’을 팬 사인회 형식으로 진행한다.

8일 SBS 드라마 공식 SNS에는 “‘김부장’ 초대 이벤트 윤경호 시청률 공약 이행: 묵언수행 사인회”라는 글과 함께 이벤트 안내가 공개됐다.

안내에 따르면 사인회는 오는 13일 오후 4시 서울 양천구 목동 SBS 방송센터에서 열린다. 팬들은 자유롭게 대화할 수 있지만, 윤경호는 행사 내내 말을 하지 않은 채 사인만 진행할 예정이다.

윤경호는 앞서 ‘김부장’ 제작발표회에서 “소지섭 선배님이 13년 만에 SBS에 돌아오신 만큼 13%를 넘으면 시즌2를 했으면 좋겠다”며 “13%를 달성할 경우 스케줄만 잘 조절할 수 있다면 13시간 동안 묵언수행을 하겠다”고 공약한 바 있다.

이후 ‘김부장’은 방송 2회 만에 닐슨코리아 전국 기준 시청률 15.7%를 기록하며 공약 조건을 충족했다. 이어 3회 18.8%, 4회 21.6%를 기록하며 흥행을 이어가고 있다.

한편 윤경호는 ‘김부장’에서 과거 ‘전장의 신’으로 불렸던 비밀요원 출신이자 현재는 딸밖에 모르는 아빠 박진철 역을 맡아 열연 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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