SOOP, MSI 팬페스타서 LCK 팬 만난다…참여형 이벤트 운영

SOOP 제공

SOOP이 2026 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 팬페스타 기간 다양한 참여형 이벤트와 팬미팅을 운영하며 대회 현장을 찾은 관람객들과 소통에 나선다.

8일 SOOP에 따르면 오는 12일까지 대전 엑스포과학공원 한빛광장에서 열리는 MSI 팬페스타에서 LCK 팬들을 위한 현장 프로그램을 진행한다.

행사 기간 SOOP 애플리케이션을 내려받고 LCK 공식 방송국을 즐겨찾기한 관람객에게는 LCK 파트너 구단 선수 포토카드를 증정한다. 이번 이벤트에는 T1, 젠지, 디플러스 기아, DN 수퍼스, 키움DRX, BNK 피어엑스, KT 롤스터 등 7개 구단이 참여한다. 관람객은 원하는 구단의 포토카드를 선택할 수 있으며, 포토카드에는 선수들의 SOOP 개인 방송으로 연결되는 QR코드도 함께 담겼다.

현장에서는 SOOP 게임·e스포츠 공식 SNS를 팔로우한 방문객을 대상으로 LCK 파트너 구단과 SOOP 캐릭터를 활용한 한정판 키캡도 제공한다. 행사 기간 매일 선착순 이벤트도 함께 진행된다.

선수들과 팬들이 직접 만나는 오프라인 팬미팅도 예정됐다. 8일에는 젠지 선수단이, 10일에는 DN 수퍼스 선수단이 SOOP 부스를 방문해 팬들과 만난다. 팬미팅은 행사 당일 부스에서 선착순으로 배부하는 번호표를 받은 관람객이 참여할 수 있다.

SOOP은 이번 MSI 전 경기를 한국어와 영어, 중국어로 생중계한다. 중계는 웹과 모바일 앱을 비롯해 SOOP TV 케이블 채널과 스마트TV 앱 등 다양한 플랫폼을 통해 제공될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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