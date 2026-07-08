배재고 야구부 학생들이 지난 6일 광주일고 야구부 학생들과 광주 북구 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 정근식 서울시교육감의 발언을 듣고 있다. 뉴시스

배재고등학교 야구부가 ‘출전정지’ 징계에 대한 재심을 청구한다. 다만 8일 오전 11시 현재 대한체육회에 접수된 배재고 야구부 재심 청구권은 없는 것으로 파악됐다.

서울교육청은 8일 오전 배재고 야구부는 6개월 출전정지 처분에 대한 재심을 청구하기로 결정했다고 발표했다. 재심 청구서는 수석코치 명의로 작성되며, 배재고 교직원들의 탄원서도 함께 재출할 예정이다. 재심은 대한야구소프트볼협회(KBSA) 상급 단체인 대한체육회에서 진행된다.

다만 대한체육회에 아직 접수된 재심 건은 없다. 관계자는 “재심 신청은 보통 직접하거나 메일로 한다. 재심 신청이 오늘(8일)까지”라며 “재심 신청 후 60일 이내에 스포츠공정위원회에서 심의하게 돼 있다. 일단 접수가 되면 추후 일정을 잡을 예정”이라고 설명했다.

광주일고 총동창회와 광주일고가 지난 7일 광주학생독립운동기념역사관에서 이규연 광주제일고 교장, 홍경표 총동창회장, 조윤채 광주제일고 야구부 감독(왼쪽부터)이 참석한 가운데 기자회견을 갖고 5·18 조롱 응원 파문을 일으킨 서울 배재고 학생들에 대한 선처를 호소하고 있다. 뉴시스

배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 광주제일고등학교와의 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전서 부적절한 응원으로 논란이 됐다. 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라고 외쳤다.

해당 구호는 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 논란을 떠올리게 하는, 조롱성 발언으로 해석됐다. 지역 비하라는 사회적 비판이 일었다. 이에 KBSA는 지난 1일 스포츠공정위원회를 열고 심의, 배재고 야구부에 전국대회 출전정지 6개월 징계를 내린 바 있다.

배재고는 거듭 사과했다. 사과문을 게재하는 한편, 지난 6일 직접 광주일고를 찾기도 했다. 이효준 교장을 비롯해 교직원·지도자·학생선수·학부모 등 75명이 방문, 사과 및 화해의 시간을 가졌다. 이후 정근식 교육감과 함께 국립5·18민주묘지에 가 참배하기도 했다.

광주일고도 마음을 열었다. 광주일고 총동창회와 광주일고는 앞서 배재고 학생들에게 관용을 베풀어달라며 선처를 호소했다. 이규연 광주일고 교장은 “KBSA와 야구 관계자 분들은 배재고 야구부 학생들이 새 출발할 수 있도록 행정적 역량과 지혜를 모아 달라”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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