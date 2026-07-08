‘2026 지역상생·문화동행 페스타’ 8일 개최

전국 165개 문화재단이 참여하는 ‘2026 지역상생·문화동행 페스타’가 8일부터 오는 11일까지 열린다. 행사는 문화가 있는 날과 연계해 지역문화 향유 기회를 넓히고, 지역 간 문화 협력의 기반을 마련하기 위해 추진된다.

이번 페스타에서는 개막식과 함께 지역문화 우수사례 시상식이 진행된다. 전국에서 선정된 우수 문화재단들은 지역 현장에서 축적한 사업 성과를 공유하고, 문화재단 간 협력 방안을 모색한다.

시민 참여 프로그램도 다양하다. 합창 공연을 비롯해 문화동행 버스킹, 동행콘텐츠쇼, 문화예술투어, 지역상생 마켓 등이 운영된다. 지역민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 열린 축제로 구성된다.

특히 지역상생 마켓은 지역 상권과 연계해 운영돼 문화행사가 지역경제와 만나는 접점이 될 전망이다. 야외 공연 프로그램은 행사장을 찾은 시민들에게 일상 속 문화 경험을 제공한다.

박영국 한국지역문화재단총연합회장은 “지역문화의 미래를 여는 중요한 계기가 될 것”이라며 “국민 누구나 문화를 누리는 일상 문화 확산에 기여하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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