하우스쿡 정수조리기, 잘나가네…누적 판매 대수가?

라오스 비엔티안 콕콕메가마트 푸드코너 '콕콕바'에 설치된 하우스쿡 조리정수기. 하우스쿡 제공

주방가전 전문 브랜드 하우스쿡(대표 신영석)이 지난달 30일 기준 정수조리기 누적 판매 4만대를 돌파했다고 8일 밝혔다.

이 회사에 따르면 하우스쿡은 현재 각종 수출 상담 박람회와 ‘코리아 엑스포 프랑스’와 ‘코리아 엑스포 파리’, 이태리 베르가모서 진행된 코믹콘 등 문화 행사에 참가 중이다. K-푸드, K-라면 체험 부스를 운영하며 현지인들과 수출 및 구매도 상담 중이다.

회사 관계자는 “국내서는 외식, 프랜차이즈 업체들 문의도 늘어 올해 누적 판매 5만대를 넘어설 것으로 예상하고 있다”며 “K-라면, K-푸드의 문화를 적극 활용해 해외 수출을 늘려 시장 선점에 적극 나설 것”이라고 밝혔다.

제주 – 목포간 운항중인 퀸제누비아 소비자 편의 시설에 설치된 하우스쿡 정수조리기. 하우스쿡 제공

순수 국산 기술로 제작된 하우스쿡 정수조리기는 ‘정수기+인덕션’이 결합된 멀티주방가전제품이다. 자동 조리 기능이 탑재돼 라면 조리를 포함한 다양한 식품을 빠르고 간편하게 조리할 수 있다. 평소엔 정수기로, 요리 땐 인덕션으로 사용한다. 현재 50여개국에 수출되고 있으며 그 중 절반은 미국으로 팔리고 있다. 국내에서도 프렌차이즈 매장을 비롯해 편의점과 숙박업소, 고속도로 휴게소, 군 부대, 관공서에도 설치 운용 중이다.

하우스쿡 브랜드를 운영중인 신영석 범일산업㈜ 대표는 “행사가 끝나면 시연용 정수조리기는 100% 현지인들이 구매하고 있다"며 “제품 판매에 그치지 않고 K-푸드, K-라면 문화 확대에도 기여하겠다”고 말했다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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