영화 ‘남벌’, 이병헌 이어 고윤정 캐스팅…이모개 촬영감독 연출 데뷔작

배우 고윤정이 영화 ‘남벌’에 출연을 확정 지으며 배우 이병헌과 호흡을 맞춘다.

영화 ‘남벌’은 조선 초기를 배경으로 능력과 계급이 다른 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하는 이야기를 그린 무협 액션 작품이다. 앞서 무사들의 수장인 임억 역으로 이병헌이 합류한 데 이어 고윤정이 캐스팅 라인업에 이름을 올렸다.

고윤정은 왜구의 습격으로 가족을 잃고 대마도에 억류된 동생을 구하기 위해 전장에 뛰어드는 인물인 애령 역을 맡았다. 고윤정은 그동안 드라마 ‘스위트홈’, ‘환혼’, ‘무빙’과 영화 ‘헌트’ 등 다양한 작품에 출연해 왔다.

이번 작품은 ‘서울의 봄’, ‘파묘’, ‘헌트’, ‘비상선언’ 등에서 촬영을 담당했던 이모개 촬영감독의 첫 연출 데뷔작이다. 이모개 감독은 청룡영화상 촬영조명상 및 촬영상, 백상예술대상 영화부문 예술상 등을 수상한 바 있다.

제작은 ‘서울의 봄’, ‘하얼빈’, ‘다만 악에서 구하소서’, ‘내부자들’ 등을 선보인 종합 콘텐츠 제작사 하이브미디어코프가 맡았다.

이병헌과 고윤정의 캐스팅을 확정 지은 영화 ‘남벌’은 2026년 하반기 크랭크인을 목표로 현재 프리 프로덕션을 진행 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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