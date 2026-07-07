선미, 흑발 지우고 파격 금발 변신…이국적 아우라

선미가 금발로 변신한 모습을 공개했다. 출처=선미 SNS

가수 선미가 파격적인 금발 변신을 선보이며 컴백 임박을 알렸다.

지난 6일 선미는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “I’m up all night”이라는 글과 함께 새 앨범의 콘셉트 포토 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 선미는 길게 늘어뜨린 금발 헤어스타일에 강렬한 블루 아이섀도우를 매치한 메이크업으로 시선을 사로잡았다. 특히 다소 몽환적이면서도 지친 듯한 눈빛으로 아래를 응시하며 독보적인 아우라를 발산했다.

선미가 금발로 변신한 모습을 공개했다. 출처=선미 SNS

또 다른 사진에서는 레트로한 무드의 선풍기 바람을 쐬고 있는 모습이 담겨, 이번 신보의 시각적 콘셉트에 대한 궁금증을 자아냈다. 선미는 기존의 스타일에서 과감히 벗어나 한층 이국적이고 신비로운 분위기를 연출했다.

한편 선미의 새 앨범 ‘포에버 줄라이(Forever July)’는 오는 15일 각종 음원 사이트를 통해 발매될 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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