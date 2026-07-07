한국마사회, 총 1억7천만원 규모 사회적경제기업 지원사업 시행

한국마사회가 총 6개의 사회적경제기업에 총 1억7000만원 규모의 사업비를 지원했다.

7일 한국마사회에 따르면 지난 3일 ‘지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위한 사회적경제기업 성장 지원사업’ 지원금 전달식을 개최하고 총 6개의 우수기업에 지원금을 전달했다.

사회적경제기업 성장 지원사업은 2023년도부터 한국마사회가 국내 사회적경제기업의 자립과 성장을 지원하기 위해 매년 1억원을 출연해 시행해 온 사업이다. 올해로 4년차를 맞이했다.

올해에는 한국마사회가 1억원, 한미글로벌이 7000만원의 재원을 출연해 총 사업비 1억7000만원 규모로 확대해 추진했다. 지난 5월부터 사회복지법인 따뜻한동행, 한국사회적기업진흥원과의 협업 속에 전국 공모와 서류심사, 면접심사를 거쳐 총 6개의 우수기업을 최종 선정했다.

대상에는 폐플라스틱 자원순환 기업 ‘㈜우쥬러브’와 발달장애인 일자리 창출형 착즙주스 기업 사회적협동조합 ‘모들’이 선정됐으며, 우수상에는 식물성 오메가3 전문기업 농업회사법인주식회사 천우당, 국내 최초 발달장애인 전문 오페라단 마음소리예술단 사회적협동조합, 장애인과 농가를 연결하는 로컬푸드 상생 플랫폼 사회적협동조합 우리나래, 이주여성 전통문양 패션브랜드 알록달록 협동조합이 선정됐다.

선정된 기업은 2000만원에서 최대 3000만원의 사업비를 지원받게 된다. 올해는 전년 대비 기업별 지원 금액을 1000만원 상향하여 지원의 실효성을 더했다. 또한, 기업별 맞춤형 컨설팅도 제공받게 되는데 상품 개발, 판로 개척, SVI(사회적가치지표) 등급 취득 등 실질적인 사업적 성장을 달성하고 사회적 가치도 실현할 수 있도록 지원할 계획이다.

우희종 한국마사회장은 “이번 사업은 일회성 사업비 지원에 그치지 않고, 맞춤형 컨설팅과 판로 확대를 지원해 사회적경제기업이 자립할 수 있는 생태계를 구축할 수 있도록 지원하는 것”이라며 “이번에 선정된 6개 기업이 지역사회와 상생하며 지역경제 활성화와 환경보호, 일자리 창출 등 다양한 영역에서 사회적 가치를 확산할 수 있도록 현장 중심의 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]