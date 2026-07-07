힘찬병원, ‘청소년 여름 인턴십’ 참가자 모집

힘찬병원이 2026년 여름방학을 맞아 ‘제17회 청소년 여름 인턴십 프로그램’ 참가 학생을 모집한다.

청소년 여름 인턴십은 의료인을 꿈꾸는 학생들이 병원 현장에서 의료 업무와 진료 환경을 직접 체험하며 진로를 탐색할 수 있도록 마련된 프로그램이다. 참가 학생들은 병원 내 다양한 부서를 체험하고 의료진과 질의응답을 하며 자신의 적성과 직업관을 점검할 수 있다.

모집 대상은 중학교 3학년부터 고등학교 2학년까지다. 전국에서 30명 내외 학생을 선발하며, 인천힘찬종합병원과 강북·목동·부평·부산·창원힘찬병원 등 6개 병원에서 각각 개별 선발한다.

인턴십은 오는 8월 12일부터 13일까지 이틀간 진행된다. 프로그램은 의학 기초 강의 등 이론 교육을 비롯해 의료진과의 질의응답, 병원 각 부서 체험 등으로 구성된다. 실제 의료진이 참여하는 컨퍼런스, 병동 회진, 외래 진료 참관도 예정돼 있다.

참가 희망자는 오는 12일까지 힘찬병원 홈페이지에서 신청서와 추천서 양식을 내려받아 작성한 뒤 제출하면 된다. 자세한 내용은 힘찬병원 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 합격자는 7월 15일 개별 통보된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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