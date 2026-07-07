오뚜기, 진라면 서포터즈 ‘진앤지니’ 18기 출범

오뚜기가 대학생 진라면 서포터즈 ‘진앤지니’ 18기 활동을 시작했다.

오뚜기는 진앤지니 18기 발대식을 열었다고 7일 밝혔다. 이번 기수 활동명은 ‘고투 진(Go-to JIN)’이다. ‘언제든 믿고 찾는 최애 진라면’이라는 의미를 담았다.

진앤지니 18기는 외국인 유학생 7명을 포함해 총 40명의 대학생으로 구성됐다. 이들은 오는 11월 6일까지 활동하며, 올해는 한국을 찾는 외국인 관광객을 대상으로 진라면의 글로벌 인지도를 높이는 온·오프라인 캠페인을 중점적으로 전개할 예정이다.

발대식은 진라면 브랜드와 오뚜기라면 역사 소개, 서포터즈 활동 안내, 오뚜기라면 연구소장 환영사, 팀별 기획안 발표, 오뚜기 연구원의 라면 이야기 강의, 오뚜기라면 공장 견학 순으로 진행됐다.

서포터즈에게는 웰컴 굿즈 키트, 팀 활동 창작금, 오뚜기 신제품 라면 우선 시식, 마케팅 역량 강화 실무자 교육 등 혜택이 제공된다. 우수 콘텐츠로 선정된 팀은 오뚜기 공식 SNS에 콘텐츠를 게시하고 해당 게시물 광고 지원도 받을 수 있다.

오뚜기 관계자는 “‘진앤지니’는 진라면과 관련한 다양한 마케팅 경험을 할 수 있는 프로그램”이라며 “앞으로도 진라면의 브랜드 가치를 알릴 수 있는 활동 기회를 제공하겠다”고 말했다.

한편, 진앤지니는 진라면의 ‘진’과 소원을 들어주는 요정 ‘지니’를 결합한 이름이다. 2012년 시작된 국내 라면 단일 브랜드 최초의 대학생 참여형 마케팅 프로그램으로, 지난해까지 총 621명의 대학생이 참여했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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