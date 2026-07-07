하이트진로, ‘참이슬 이슬라이브페스티벌 에디션’ 출시

하이트진로가 ‘이슬라이브페스티벌’ 개최를 앞두고 한정판 참이슬 제품을 선보인다.

하이트진로는 국내 유일의 소주 브랜드 뮤직페스티벌인 이슬라이브페스티벌 사전 홍보를 위해 ‘참이슬 후레쉬 이슬라이브페스티벌 에디션’을 출시한다고 7일 밝혔다.

이슬라이브페스티벌은 글로벌 소주 브랜드 참이슬과 함께하는 뮤직페스티벌로, 2018년 처음 열렸다. 2024년에 이어 2년 만에 열리는 올해 행사는 오는 9월 12일 송도달빛축제공원에서 진행된다. 현장에서는 아티스트 공연과 브랜드 체험 프로그램을 즐길 수 있다.

이번 에디션은 축제 현장의 분위기를 제품 패키지에 담았다. 참이슬 대표 캐릭터인 이슬방울과 두꺼비가 함께 공연하는 모습을 표현했다. 제품 뒷면 보조라벨에는 축제 일정과 장소 등 관련 정보를 넣었다.

참이슬 후레쉬 이슬라이브페스티벌 에디션은 7월 둘째 주부터 전국 주요 상권의 음식점과 주점 등에서 순차적으로 판매된다. 유흥용 360ml 병 제품에 적용된다.

하이트진로는 에디션 출시와 함께 온라인 홍보도 진행한다. 참이슬 공식 SNS 계정을 통해 7일 이슬라이브페스티벌 참여 아티스트 라인업을 공개하고, 티켓 예매 정보와 아티스트 숏폼 영상 등 관련 콘텐츠를 선보일 예정이다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 “이슬라이브페스티벌을 2년 만에 다시 개최하는 만큼 다양한 방식으로 소비자들과 소통할 계획”이라며 “에디션 출시 외에도 전용 굿즈 등 브랜드 경험을 제공하기 위한 활동을 준비하고 있다”고 말했다.

이슬라이브페스티벌 얼리버드 티켓은 8월 6일, 정식 티켓은 8월 10일 오픈된다. 예매는 NOL티켓에서 가능하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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