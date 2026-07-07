호주 여행 중 ‘빈대·막말’ 날벼락 맞았던 원지…“현지 업체, 공식 사과·환불”

원지가 호주에서 겪었던 사건의 결말을 공유했다. 출처=유튜브 채널 ‘원지의 하루’ 영상 캡처

여행 전문 크리에이터 원지가 호주 여행 중 발생한 현지 캠핑카 업체 직원의 막말 및 부당 대우 사건이 공식적인 사과와 환불로 마무리됐다고 밝혔다.

7일 원지는 자신의 유튜브 채널 ‘원지의 하루’에 ‘호주 캠핑카 직원 막말 사건의 끝’이라는 제목의 영상을 게재하고 이 같은 근황을 전했다.

영상에서 원지는 “업체 측과 원만히 합의가 이루어져 소식을 공유하게 됐다”며 사건의 최종 조치 결과를 설명했다.

그는 “초기에는 캠핑카 업체의 최고운영책임자(COO)가 영상을 확인한 뒤 사과의 뜻을 전해왔으나, 구체적인 후속 조치는 제시하지 않았다”고 진행 과정을 밝혔다. 이어 “우리가 요구한 것은 해당 직원의 진심 어린 사과와 전액 환불이었다”며 “차량 내 빈대 검출이 업체 과실이 아니라면 청소 및 방역 기록을 제출해달라고 재차 요구하며 강경히 대응했다”고 덧붙였다.

이 과정에서 원지는 국내 로펌(JHP LAWYERS)의 법률 지원을 받아 공식적인 절차를 밟은 것으로 알려졌다. 원지는 “결과적으로 해당 직원의 정식 사과와 대여료 전액 환불을 받아냈다”며 “업체 측이 향후 재방문 시 캠핑카 무상 이용을 제안하기도 했다”고 전했다.

앞서 원지는 호주 여행 중 대여한 캠핑카에서 빈대를 발견하고 업체에 문제를 제기한 바 있다. 그러나 당시 현장 직원은 “집에 가족이 있어 너희의 휴대전화를 만지고 싶지 않다”, “가족에게 빈대를 옮기기 싫다”는 등의 무례한 언행과 거부 반응을 보여 논란이 일었다.

해당 영상이 공개된 직후 누리꾼들 사이에서는 현지 직원의 대응이 명백한 인종차별이자 비전문적인 서비스라며 거센 비판이 쏟아지기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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