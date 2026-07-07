펄어비스, ‘게임스컴 2026’ 참가…삼성전자 6K 게이밍 모니터로 ‘붉은사막’ 시연

펄어비스가 글로벌 최대 게임쇼 ‘게임스컴 2026(Gamescom 2026)’에 참가한다. 삼성전자 부스에서 글로벌 흥행에 성공한 자사 게임 ‘붉은 사막’을 시연할 예쩡이다.

펄어비스는 삼성전자와 함께 오는 8월 26일부터 30일(현지 시간)까지 독일 쾰른에서 개최하는 ‘게임스컴 2026’에 참가한다고 7일 밝혔다.

게임스컴 삼성전자 부스에서 ‘붉은사막’을 만나 볼 수 있다. 삼성전자는 세계 최초 6K 게이밍 모니터 ‘오디세이 G8(G80HS)’ 등으로 구성된 붉은사막 시연 PC 30대를 마련했다.

오디세이 G8은 32형 크기로 ▲6K, 165Hz 초고해상도 모드 ▲3K, 330Hz 초고주사율 모드를 자유롭게 전환할 수 있는 듀얼 모드(Dual Mode)를 탑재했다.

펄어비스의 차세대 게임 엔진 '블랙스페이스 엔진’과 삼성전자의 게이밍 기술이 만나 ‘붉은사막’의 사실적인 그래픽과 역동적인 액션을 한층 극대화한다.

붉은사막은 출시 하루 만에 200만 장, 한 달이 채 되기 전 500만 장을 기록한 데 이어 83일 만에 600만 장 판매를 달성해 한국 콘솔 게임 역사상 전례 없는 판매 기록을 세웠다.

미국 시장조사기관 서카나(Circana)가 지난 5월 발표한 2026년 미국 비디오게임 판매 순위에 따르면 붉은사막은 연간 누적 판매량 2위를 기록했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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