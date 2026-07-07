“공연 준비 불가” 유노윤호도 감당 못한 ‘잠실 개표소 시위’…결국 장소 변경

가수 유노윤호. 출처=유노윤호 SNS

그룹 동방신기의 유노윤호가 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’ 여파로 결국 콘서트 개최 장소를 변경했다.

7일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 오는 17일부터 19일까지 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(구 핸드볼경기장)에서 개최 예정이던 단독 콘서트 ‘유노윤호 프로젝트 26 : 신 챕터 원(U-KNOW Project 26 : New Chapter 1)’이 잠실실내체육관으로 변경되어 진행된다.

이번 장소 변경은 지난달 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 관련 시위가 장기화된 데 따른 조치다. 현재 투표용지 부족 사태를 두고 부정선거를 주장하는 시위대의 공연장 인근 점거 농성이 한 달 넘게 이어지면서, 정상적인 공연 무대 설치 및 현장 준비가 불가능해진 탓으로 풀이된다.

해당 장소의 시위 여파로 문화·공연계의 피해도 잇따르고 있다. 앞서 이곳에서 열릴 예정이던 넥슨 ‘메이플스토리’ 쇼케이스와 하이브의 ‘위버스콘’ 등 대형 행사들이 장소를 변경하거나 운영을 축소했으며, 가수 박서진의 콘서트는 전면 취소된 바 있다.

SM엔터테인먼트 측은 갑작스러운 장소 변경에 따른 관객 혼선과 불편을 최소화하겠다는 입장이다. 기예매자의 티켓은 취소 없이 기존 예매 내역을 기준으로 좌석이 재배정된다. 변경된 장소로 인해 환불을 원하는 관객은 오는 15일까지 수수료 없이 전액 환불받을 수 있다.

한편 유노윤호는 이번 콘서트를 마친 직후인 오는 20일 새 솔로 싱글 ‘타임스 티킨(Time’s Tickin’)’을 발표하고 본격적인 음악 활동을 이어갈 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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