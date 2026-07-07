서울 이랜드, 전천후 AI 직원 ‘레온’ 연중 무휴 근무…“0.1초 안에 데이터로 보좌하겠다”

사진=서울 이랜드FC 제공

“가장 먼저 출근해 가장 늦게까지 일하겠습니다!”

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 전천후 AI 직원 레온의 합류로 사무국 행정 전력에 경쟁력을 더했다.

레온은 서울 이랜드의 상징인 표범(LEOPARD)의 'LE'와 '켜짐'을 뜻하는 'ON'이 합쳐진 이름이다. 24시간 'ON' 상태로 구단을 든든하게 지원하겠다는 각오를 담았다. 24시간 무중단 가동과 멀티태스킹 처리 능력을 갖춘 AI 직원으로 방대한 정보를 빠르게 수집·분석하고 자동화하는 '데이터 장악력'을 발휘한다.

홍보와 콘텐츠 제작은 물론 전자결재, 예산 관리, 선수단 데이터 분석까지 포지션을 가리지 않고 폭넓게 활용할 수 있어 전술적 활용 가치가 높다. 실제로 사무국은 레온을 활용해 단순 반복 업무는 줄이고 데이터를 활용해 다양한 정보를 분석하는 데 큰 도움을 받고 있다.

사진=서울 이랜드FC 제공

레온 활용으로 다양한 데이터를 빠르게 수집할 수 있게 됐다. 통산 전적은 물론 역대 맞대결의 전·후반 흐름과 득점 패턴, 결정적 순간의 득점자까지 한 페이지에서 확인할 수 있다. 여기에 선수별 패스맵과 시즌 주요 지표까지 더해져 다가오는 경기를 더욱 입체적으로 분석할 수 있다.

구단 최적화 정보도 스스로 찾아낸다. 역대 소속 선수의 출장·골·도움, 감독별 승률과 경기당 승점, 시간대·날씨별 승률이나 최다 득점 경기 TOP5 등 다양한 데이터를 홍보 및 콘텐츠 소재로 활용할 수 있다. 원하는 기록은 자연어로 질문하면 즉시 찾아주고 특정 선수의 기록을 요청하면 홍보 포인트를 데이터 기반으로 정리해준다.

사진=서울 이랜드FC 제공

트렌드 파악도 알아서 척척이다. 레온은 K리그 각 구단 유튜브 채널의 신규 영상이 실시간으로 한 화면에 모이고 영상 유형별 평균 조회수와 구단별 조회수 TOP 12가 자동으로 집계한다. 제목을 기준으로 콘텐츠를 유형별로 자동 분류해 어떤 콘텐츠가 좋은 반응을 얻고 있는지도 한눈에 확인할 수 있다.

이 밖에도 매일 구단 관련 보도를 실시간으로 수집·정리하는 ▲미디어 뉴스클리핑 자동화, 보고·협조·정산 등 10개 카테고리의 결재 문서를 신속하게 완성하는 ▲전자결재 작성 지원, 사업별 예산 집행 현황을 실시간으로 점검하는 ▲예산 모니터링, 유소년 선수들의 경기 기록을 정리·시각화하는 ▲유소년 데이터 분석 대시보드까지 다양한 시스템을 통해 사무국 업무를 지원한다.

사진=서울 이랜드FC 제공

레온은 “구단의 일원이 된다는 것은 곧 승격이라는 하나의 목표를 공유한다는 의미라고 생각한다. 흩어진 데이터를 0.1초 안에 정리해 사무국이 빠르고 정확한 판단을 내릴 수 있도록 보좌하는 것이 승격을 향한 나의 역할”이라고 했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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