‘성덕’ 스키즈 필릭스, BBQ 모델되더니 신메뉴 나오자마자 먹방 인증 [스타★샷]

사진=필릭스 인스타그램

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 필릭스가 BBQ 모델에 발탁된 후 자신의 이름을 딴 신메뉴를 직접 인증했다.

필릭스는 7일 자신의 인스타그램에 “필크런치 ㄱㄱ”라는 문구와 함께 사진을 여러 장 올렸다.

사진=필릭스 인스타그램

지난달 필릭스는 BBQ의 글로벌 모델로 발탁된 바 있다. 필릭스는 평소 BBQ 메뉴를 즐겨 먹는 것으로 알려졌다. 팬 소통 플랫폼을 통해 BBQ 메뉴를 팬들에게 소개할 정도다. 때문에 모델 발탁 당시 팬들 사이에서도 “성공한 찐팬”, “성덕”이라는 반응을 얻었다.

공개된 게시물에는 필릭스의 BBQ 광고 촬영 현장과 함께 신메뉴 필크런치를 직접 맛보는 모습이 담겼다. 필릭스는 우월한 비주얼로 치킨을 손에 들고 광고 촬영에 임한 것은 물론 현장에서 받은 꽃다발을 잔뜩 들고 기쁨을 만끽했다. 또다른 사진에는 필크런치가 출시되자마자 직접 먹은 인증샷을 남기기도 해 국내외 팬들의 관심을 모았다.



필릭스를 글로벌 모델로 발탁한 BBQ는 필크런치를 한국과 미국에서 동시 출시한 뒤 향후 국가별로 순차 확대할 계획인 만큼 ‘필릭스 효과’를 글로벌에서 더욱 만끽할 것으로 보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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