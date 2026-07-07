폭스바겐코리아, ‘2026 테니스 크루’ 참가자 모집한다

폭스바겐코리아가 차량 시승과 테니스 활동을 연계한 체험형 프로그램 ‘2026 폭스바겐 테니스 크루’ 참가자를 모집한다.

이번 프로그램은 테니스를 즐기고 개인 사회관계망서비스(SNS)를 운영하는 참가자들이 폭스바겐 주요 차종을 시승한 뒤 일상과 스포츠 활동을 주제로 콘텐츠를 제작하는 방식으로 진행된다.

최종 선발 인원은 최대 6팀, 총 12명이다. 참가자는 2인 1팀으로 지원해야 한다.

선발된 참가자들은 약 3개월 동안 폭스바겐 주요 모델을 순차적으로 시승한다. 테니스장 이동과 동호회 활동, 일상 주행 등을 주제로 SNS 콘텐츠를 제작하게 된다.

오는 8월 열리는 발대식에서는 프로그램 운영 일정과 모델별 시승 계획, 콘텐츠 제작 가이드라인이 안내된다. 김현수·김기태 테니스 코치의 레슨도 진행될 예정이다.

참가자 전원에게는 윌슨코리아의 의류와 모자, 손목밴드, 양말 등으로 구성된 웰컴 패키지가 제공된다.

지원 대상은 테니스를 꾸준히 즐기는 25~45세로, 유효한 운전면허와 운전 경험이 있어야 한다. 개인 SNS 채널을 공개 운영하고 있어야 하며, 주중 활동과 약 3개월간의 시승 및 콘텐츠 제작 일정에 참여할 수 있어야 한다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅 커뮤니케이션 상무는 “러닝 크루에 이어 테니스 크루를 통해 고객 접점을 넓힐 계획”이라고 말했다.

참가 신청은 7월 19일까지 폭스바겐코리아 공식 네이버 블로그와 인스타그램에 게시된 링크를 통해 받는다. 모집 기간에는 공식 인스타그램에서 경품 이벤트도 진행된다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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