인어미닛 재준, ‘킷츠’ 콘텐츠 시리즈 이끈다

그룹 인어미닛(In A Minute) 재준이 예능 MC로 발돋움 한다.

재준은 테이크원컴퍼니가 제공하는 글로벌 케이팝 숏폼 플랫폼 킷츠(KITZ)가 선보이는 신규 콘텐츠의 MC로 발탁됐다. 재준이 진행하는 프로그램은 총 3가지로 킷츠가 론칭한 신규 콘텐츠 채널 '키리즈'에서 선보일 '덕질란티스'와 '케이팝 포커스', 킷츠 공식 채널에서 공개되는 '밸런스 케이팝'이다.

오늘(7일) 베일을 벗는 '덕질란티스'는 전 세계 K-팝 팬들이 모여 입담을 나누는 글로벌 토크쇼로 팬들이 깊이 공감할 수 있는 주제와 다채로운 에피소드를 다루며 큰 재미를 선사할 예정이다. 이어 14일 공개되는 '케이팝 포커스'는 비주얼, 댄스, 뮤직비디오(MV) 등 K-POP을 둘러싼 문화 전반과 트렌드를 전문가들의 생생한 시선으로 분석한다.

마지막으로 21일 공개되는 '밸런스 케이팝'은 K-팝을 주제로 흥미진진한 선택을 유도하는 밸런스 게임 콘텐츠다. 재준은 세 개의 프로그램을 동시에 이끄는 MC로서 특유의 재치 넘치는 진행 능력과 센스 있는 입담을 발휘할 전망이다.

한편 재준이 속한 인어미닛(In A Minute)은 지난해 ‘왓 유 원트(What you want)’로 데뷔한 3인조 그룹이다. 지난 3월 자작곡으로 가득 채운 ‘후 두 유 러브? 아이 니드 유(Who Do You Love? : I Need You)’를 발매했다. 차세대 자체 제작돌로 존재감을 발휘하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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