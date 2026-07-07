日 공략 속도내는 하이브, ‘J-팝 총괄 프로듀서’로 이이지마 미치 선임

이이지마 미치 하이브재팬 J-팝 총괄 프로듀서. 하이브 제공

하이브가 일본 음악시장 공략에 속도를 낸다. 일본 엔터테인먼트 업계를 대표하는 프로듀서 이이지마 미치를 전면에 내세워 현지 아티스트 육성과 콘텐츠 경쟁력을 한층 강화한다.

하이브의 일본 법인 하이브재팬은 J-팝 총괄 프로듀서 직책을 신설하고, 일본 엔터테인먼트 업계 베테랑 이이지마 미치를 초대 총괄 프로듀서로 선임했다고 7일 밝혔다.

이이지마 총괄 프로듀서는 1978년부터 약 50년간 아티스트 매니지먼트와 프로듀싱, 영상 콘텐츠 기획 등 다양한 분야에서 활동하며 일본 엔터테인먼트 산업을 이끌어온 인물이다.

특히 음악을 넘어 예능, 드라마, 영화 등으로 아티스트 활동 영역을 확장하는 일본식 멀티 탤런트 모델을 정착시킨 대표적인 프로듀서로 평가받는다.

일본 국민그룹 스마프(SMAP)의 매니지먼트와 프로듀싱을 맡아 그룹의 전성기를 이끌었으며, 영화 프로듀서로도 활동해 제44회 일본 아카데미상 최우수 작품상을 받은 미드나잇 스완 등 다수의 작품 제작에 참여했다.

하이브재팬에서 이이지마 총괄 프로듀서는 아티스트 IP의 기획과 제작은 물론 활동 전략 수립, 크리에이티브, 프로듀싱 등 전반적인 업무를 총괄하게 된다. 이이지마 총괄 프로듀서는 자신이 설립한 연예기획사 카렌(CULEN) 대표직도 함께 수행한다.

이이지마 총괄 프로듀서는 “오랜 기간 엔터테인먼트 업계에서 아티스트의 개성과 인간적인 매력을 중심에 둔 콘텐츠 제작에 힘써왔다”며 “엔터테인먼트 산업이 큰 전환점을 맞은 지금 미래는 팬덤에 있다고 확신한다. 팬덤과 엔터테인먼트의 융합을 통해 일본 엔터테인먼트의 가능성을 넓히고, 일본에서 탄생한 아티스트와 콘텐츠가 오랫동안 사랑받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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