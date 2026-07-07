8월 보령머드축제서 미리 즐기는 ‘사플페’…YB·원위·드래곤포니 출격

홍대 라이브 음악의 상징 롤링홀이 주최하는 음악 페스티벌 '사운드플래닛페스티벌'이 보령머드축제에서 특별 공연 'SOUND PLANET BOOST UP in 보령(사운드플래닛 부스트업 in 보령)'을 개최한다고 7일 밝혔다.

오는 8월 7일 보령머드축제 '머드락페스타'를 통해 열리는 '사운드플래닛 부스트업 in 보령’은 ‘사운드플래닛페스티벌’의 라이브 에너지와 음악적 매력을 보다 많은 관객과 나누기 위해 기획됐다. 오는 9월 펼쳐질 본 페스티벌을 앞두고 분위기와 열기를 미리 느낄 수 있는 무대로 꾸며진다.

이번 공연에는 대한민국 대표 록 밴드 YB를 비롯해 원위, 드래곤포니, 아디오스오디오, Mnet 밴드 서바이벌 '스틸하트클럽' 우승팀 하츠웨이브가 출연한다. 오프닝 무대에는 충남음악창작소 소속 뮤지션 급한노새가 오른다.

김천성 롤링홀 대표는 "사운드플래닛이 추구하는 라이브의 에너지와 다양한 음악을 보다 많은 관객에게 전하고자 기획한 프로젝트다. 보령에서의 공연이 9월 페스티벌을 더욱 기대하게 만드는 시간이 되길 바라며 앞으로도 관객에게 새로운 음악적 경험을 선사할 수 있도록 다양한 시도를 이어가겠다"고 전했다.

'사운드플래닛 부스트업 in 보령'은 8월 7일 오후 6시 30분부터 10시까지 보령 머드엑스포광장 특설무대에서 진행된다. 보령머드축제를 찾은 관람객이라면 누구나 무료로 공연을 관람할 수 있다. ‘사운드플래닛페스티벌 2026’은 9월 5일부터 6일까지 양일간 인천 파라다이스시티에서 개최된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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