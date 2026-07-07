2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵 당시 한국 남자 축구 대표팀을 16강으로 이끌었던 파울루 벤투(포르투갈) 전 감독이 다시 한번 태극전사들을 이끌고 싶다는 의사를 밝힌 거로 전해졌다.

7일 대한축구협회에 따르면 벤투 전 감독은 최근 친분이 있는 축구협회 직원을 통해 현재 공석인 국가대표 사령탑 자리에 복귀 의사를 전했다.

대한민국 축구대표팀을 이끈 파울루 벤투 전 감독이 지난 2022년 12월 13일 인천국제공항을 통해 출국하고 있다. 뉴시스

한국 남자 축구 대표팀 감독은 현재 공석이다.

홍명보호가 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 이후, 홍명보 전 감독이 사임하면서 자리가 비어 있다.

이에 벤투 전 감독이 다시 태극전사들을 이끌고 싶다는 뜻을 밝혔다.

축구협회 관계자는 이날 뉴시스를 통해 "아직 국가대표 전력강화위원회에 접수된 서류는 없다. 축구협회에서 서류를 달라고 한 것도 아니"라며 "벤투 감독이 알고 있던 축구협회 직원을 통해 한국 감독직에 관심 의사를 표한 것"이라고 설명했다.

벤투 전 감독은 국내 축구 팬들에게 좋은 기억이 있는 지도자다.

지난 2018년 9월 부임한 이후 단일 임기 기준 역대 한국 대표팀 최장수 지도자가 됐고, 2022 카타르 대회에서는 사상 두 번째 원정 16강이라는 대업을 달성하기도 했다.

그러나 대회 종료 후 재계약 없이 한국을 떠났고, 이후 아랍에미리트(UAE) 대표팀을 이끌다가 지난해 5월부터 자유의 몸이 됐다.

한편 축구협회는 지난 3일 국가대표 전력강화위원회 첫 회의를 개최하면서 홍 전 감독 후임자 찾기에 돌입했다.

축구협회 관계자는 "현재 전력강화위원회에서 후보군을 추리거나 하는 단계는 아니"라며 벤투 전 감독이 유력한 후보로 급부상한 건 아니라고 전했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]