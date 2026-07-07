[팬덤 일파만파] 원이 ‘무섭노’ 한마디에 온라인 들썩…엇갈린 해석

리센느 원이. 뉴시스

그룹 리센느 멤버 원이의 짧은 한마디가 온라인을 뜨겁게 달궜다. “무섭노”라는 표현 하나를 두고 일부에서는 극우 성향 온라인 커뮤니티인 일간베스트(일베)에서 사용하는 말투 아니냐는 의혹을 제기했고, 다른 한편에서는 “경상도에서 일상적으로 쓰는 사투리”라는 반박이 이어졌다. 여기에 한 지역 방송사 PD의 공개 비판까지 더해지면서 논란이 커지고 있다.

논란은 최근 공개된 유튜브 채널 ‘안녕하세요 원이입니다 잘 부탁드립니다’에 올라온 영상에서 시작됐다. 경남 거제 출신인 원이는 일본인 멤버 미나미의 자택을 방문한 콘텐츠에서 제작진과 농담을 하던 중 “무섭노, 조명부터 무서운데”라고 답했다.

영상 공개 직후 일부 온라인 커뮤니티에서는 문장 끝에 ‘노’를 붙이는 표현이 일베에서 노무현 전 대통령을 비하하는 과정에서 사용된 말투와 유사하다는 주장이 제기됐다. 일부 누리꾼들은 “공인으로 활동하는 만큼 표현에 더욱 신중해야 한다”, “오해를 살 수 있는 표현은 피하는 것이 좋다”, “일베에서 자주 쓰는 말투와 비슷하게 들린다”며 의문을 제기했다.

반면 원이를 옹호하는 목소리도 빠르게 확산됐다. 특히 경상도 출신 네티즌들을 중심으로 “지역에서 오래전부터 사용해온 사투리”라며 일베식 표현으로 단정하는 것은 무리라는 의견이 잇따랐다. 온라인에는 “경상도에서는 뭐 하노, 맞노, 덥노처럼 일상적으로 쓰는 말이다”, “우리 부모님과 조부모님도 평생 사용해온 사투리”, “지역 방언을 특정 커뮤니티의 언어로 몰아가는 것은 과도한 해석”이라는 반응이 이어졌다. “사투리 자체를 혐오 표현처럼 보는 것은 지역 비하로 이어질 수 있다”는 지적도 나왔다.

논란은 여기서 그치지 않았다. 한 MBC경남 PD가 자신의 SNS를 통해 “여성 아이돌과 PD가 사이좋게 ‘노노’를 주고받고 있어 속상했다”는 취지의 글을 올리며 비판에 가세하면서 논란은 더욱 커졌다. 해당 글이 확산되자 PD를 향한 비판 역시 거세졌다. 경상도 사투리를 일베 용어로 일반화했다는 지적이 이어졌고, 결국 해당 PD의 SNS 계정은 현재 비공개로 전환됐다.

MBC경남 공식 홈페이지 시청자 게시판에도 항의 글이 잇따라 올라왔다. 일부 네티즌들은 “PD님 즉각 공개 사과하십시오”, “모든 경남·경북 시민을 일베로 만들었다”, “1200만 경상도인을 모두 일베로 몰아간 것과 다름없다”며 공개 사과를 요구했다. 일부 게시글에서는 “징계가 필요하다”, “책임 있는 해명이 있어야 한다”는 주장도 제기됐다.

이번 논란은 단순히 한 아이돌의 발언을 넘어 지역 방언과 온라인 은어의 경계를 어디까지 봐야 하는지를 둘러싼 사회적 논쟁으로까지 이어지고 있다. ‘노’라는 어미는 경상도 일부 지역에서 오래전부터 사용돼 온 방언인 반면, 일베에서도 이를 변형해 사용해 온 사례가 알려져 있어 맥락에 따라 해석이 달라질 수 있다는 의견이 공존한다.

국립국어원 온라인가나다 게시판에는 어미의 용법을 묻는 질의까지 올라왔다. 자신을 경북 북부 지역에서 40년간 살아온 사람이라고 소개한 한 네티즌은 국립국어원 온라인가나다 게시판에 “잘했노, 직이노, 멋있노 등 노 어미를 아주 어릴 때부터 자연스럽게 사용해 왔지만 최근 혐오 표현으로 변질된 어미 또는 잘못된 사투리라고 생각하는 사람들도 있다”고 말했다. 그러면서 “사투리에도 올바른 사용법이나 문법을 규정할 수 있는지, 방언 연구를 통해 특정 용법을 적절하거나 부적절하다고 판단할 학술적 근거가 있는지”를 물었다.

이에 국립국어원은 “우리말샘에서는 노 어미를 경상도 지역의 방언으로, 의문사가 있는 의문문에서 의문을 나타내는 종결 어미로 풀이하고 있다”며며 “다만 노의 쓰임에 대한 상세한 내용은 학자에 따라 다양한 의견이 있을 수 있어 온라인가나다에서 단정적으로 말하기는 어렵다. 지역 방언의 올바른 사용법과 학술적 근거 등에 대한 내용은 온라인가나다의 답변 범위를 벗어나므로 관련 서적이나 논문을 참고해 달라”고 답변했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]