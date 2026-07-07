빅뱅, ‘데뷔 20주년’ 월드투어 고양 공연 추가 좌석 개방

그룹 빅뱅의 고양 콘서트 추가 좌석 예매가 시작된다.

소속사 YG엔터테인먼트는 ‘쿠팡플레이와 함께하는 BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG’의 취소 및 추가 설계분을 포함한 일부 좌석을 새롭게 오픈한다고 오늘(7일) 밝혔다. 이번 결정으로 플로어석과 2·3층 객석 일부가 추가 개방된다.

앞서 해당 공연은 선예매에 이어 일반 예매 오픈 22분 만에 3회차 전석이 매진된 바 있다. 일반 예매 당시에는 약 21만 명의 동시 접속자가 몰린 것으로 집계됐다.

추가 좌석 예매는 예매처 멤버십 인증을 마친 팬덤(V.I.P) 선예매가 오는 13일, 일반 예매가 14일에 각각 진행된다. 티켓은 국내의 경우 오후 8시 쿠팡플레이 모바일 앱에서, 글로벌은 오후 9시 NOL World를 통해 구매할 수 있다. 예매 수량은 기존 예매 매수를 포함해 회차당 1인 2매로 제한된다.

한편, 빅뱅은 오는 8월 21일부터 23일까지 사흘간 고양종합운동장에서 열리는 한국 공연을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 총 18개 도시에서 32회차에 걸쳐 데뷔 20주년 월드투어를 개최한다. 약 9년 만에 진행되는 이번 월드투어는 글로벌 시장의 스타디움과 돔급 공연장을 중심으로 펼쳐질 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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