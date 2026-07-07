지커 공식 딜러사 아이언EV, 대구·경북 지역 고객 위한 전시장 운영

지커(Zeekr) 공식 딜러사 아이언EV가 대구에 임시 전시장을 열고 지커 7X 사전 예약을 진행한다.

지커 대구 임시 전시장은 대구·경북 지역 고객을 대상으로 약 3개월간 운영된다. 오는 9월 개장 예정인 공식 전시장 ‘지커 대구 스페이스’에 앞서 마련됐다.

전시장에서는 지커 7X의 외관과 실내 사양을 확인할 수 있으며, 세일즈 컨설턴트를 통한 차량 상담과 사전 예약도 가능하다.

김민규 아이언EV 대표는 “해운대 전시장 개장 이후 대구·경북 지역 고객의 방문이 이어졌다”며 “지역 고객의 접근성을 높이기 위해 임시 전시장을 마련했다”고 말했다.

아이언EV는 오는 9월 지커 대구 스페이스와 부산 해운대 서비스센터를 열 계획이다. 연내에는 대구와 제주 지역 서비스센터 개소도 추진한다.

지커 7X는 지커가 국내에 처음 선보이는 5인승 순수전기 스포츠유틸리티차량(SUV)이다. 회사에 따르면 사전 예약은 시작 한 달 만에 1000대를 넘어섰다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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