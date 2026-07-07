SM엔터 하츠투하츠, 8월 일본 데뷔 확정…아이코닉한 매력으로 열도 잡을까

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 오는 8월 일본 시장에 정식 데뷔한다.

하츠투하츠는 8월 12일 일본 첫 싱글 ‘ICONIC HEART’(아이코닉 하트)를 현지에서 발매하고 공식 활동에 나선다. 음반 발매에 앞서 8월 10일에는 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 수록곡 총 3곡의 음원을 선공개할 계획이다.

하츠투하츠는 앞서 첫 미니앨범 ‘FOCUS’(포커스)로 오리콘 데일리 앨범 차트 1위, 싱글 ‘STYLE’(스타일)로 빌보드 재팬 히트시커스 송 1위를 기록한 바 있다. 최근 발매한 신보 ‘Lemon Tang’(레몬탱) 역시 오리콘 데일리 앨범 차트 2위에 올랐으며, 히트곡 ‘RUDE!’(루드!) 일본어 버전 가창과 ‘새콤달콤 캐치! 티니핑’ 일본 방영작의 오프닝 테마 참여 등으로 현지 인지도를 쌓아왔다.

일본 데뷔에 앞서 프로모션 활동도 진행된다. 하츠투하츠는 오는 7월 10일 TV아사히의 대표 음악방송인 ‘MUSIC STATION’(뮤직 스테이션)에 출연해 신곡 ‘Lemon Tang’ 무대를 현지에서 처음으로 선보일 예정이다.

한편, 지난 6월 22일 두 번째 미니앨범 ‘Lemon Tang’을 발표하고 국내 음악방송 1위를 기록한 하츠투하츠는 이번 주 국내 활동도 이어간다. 이들은 내일(8일) MBC M ‘쇼! 챔피언’을 시작으로 9일 Mnet ‘엠카운트다운’, 11일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 12일 SBS ‘인기가요’에 잇달아 출연해 타이틀곡 무대를 선사할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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