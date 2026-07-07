연준표 서머송 온다…달콤하고 쿨한 ‘아이스크림’

그룹 투모로우바이투게더 연준의 ‘아이스크림’이 K-팝에 시원한 바람을 불어온다.

연준은 오는 10일 오후 1시 솔로 앨범 ‘노 라벨즈 : 파트 01(NO LABELS: PART 02)’를 발매한다. 새 앨범엔 타이틀곡 ‘아이스크림(Ice Cream)’을 비롯해 ‘바닐라(Vanilla)’, ‘조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)’, ‘노 모어 디스코(No More Disco)’, ‘Fxxking Star’, ‘롱 웨이 롱 라이드(Long Way Long Ride)’까지 총 6곡이 수록된다.

‘아이스크림’은 서로에게 달콤한 존재지만 일정한 선을 유지하는 쿨한 관계를 노래하는 곡이다. 빈티지한 드럼과 중독성 있는 베이스, 기타 리프가 어우러진 펑크 록 장르로 스페인풍 사운드로 변주되는 후반부가 관능적으로 다가온다.

제목처럼 올여름을 시원하게 물들일 ‘연준 표 서머송’이다. 컴백에 앞서 서울 성수동에서 신보 발매 기념 오프라인 프로모션을 열어 화제를 모았다. 파스텔 톤 아이스크림 트럭 앞에서 누구나 참여할 수 있는 체험형 이벤트를 마련했다. 소속사 빅히트뮤직에 따르면 떨어지는 아이스크림을 잡는 게임과 영상 챌린지에 참여하기 위해 3일 동안 약 1350명이 현장을 찾았다. 행사 기간에는 1분당 1건꼴로 챌린지 영상이 SNS에 업로드될 만큼 높은 참여율을 기록했다.

‘Ice Cream’ 챌린지 음원은 인스타그램 인기 상승 오디오 14위까지 올랐고 프로모션 후 UGC(User-Generated Content. 이용자 생성 콘텐츠)는 약 117% 증가했다. 틱톡에서도 같은 기간 UGC가 19% 늘어나 온·오프라인을 아우르는 화제성을 입증했다는 설명이다. 프로모션 마지막 날인 5일에는 연준이 깜짝 등장했다.

온라인 프로모션도 화제다. 현재 운영 중인 음원 트랙 DIY 마이크로사이트 ‘Ice Cream Generator’의 누적 방문객은 8만 명을 넘어섰다. 첫 화면에 있는 6개의 아이스크림 가운데 하나를 고른 뒤 다양한 토핑을 더할 수 있다. 토핑을 얹을수록 풍성한 사운드가 재생된다. 마치 프로듀서가 된 듯 수록곡의 사운드를 만들고 즐길 수 있다는 점에서 큰 호응을 얻고 있다.

앨범명 ‘NO LABELS’는 연준의 솔로 활동을 관통하는 핵심 키워드다. 2024년 발표한 첫 솔로 믹스테이프 ‘껌(GGUM)’으로 그룹 활동과는 차별화된 음악을 들려줬다면 지난해 미니 1집 ‘노 라벨즈 : 파트 01(NO LABELS: PART 01)’에서는 작사와 작곡, 퍼포먼스 기획까지 진두지휘하며 솔로 아티스트의 역량을 입증했다.

신보에서는 한 단계 더 뚜렷해진 ‘연준 코어’를 보여준다. 랩 록(Rap rock), 펑크 록(Funk rock), 알앤비(R&B), 팝(Pop), 얼터너티브 힙합(Alternative hip hop) 등 다양한 장르를 아우르며 음악적 스펙트럼을 한층 넓혀간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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