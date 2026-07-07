유재석 “따뜻한 방송 만들 것”…‘해피투게더’, 6년 만의 귀환

6년 만에 돌아오는 ‘해피투게더’가 음악과 사람의 이야기를 담은 새로운 오디션으로 시청자들과 만난다. 첫 방송을 앞둔 유재석, 장항준, 윤종신은 각자의 심사 기준과 프로그램을 향한 기대를 전하며 ‘함께’의 의미를 담은 무대를 예고했다.

오는 10일 첫 방송되는 KBS 새 예능프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’는 2001년부터 2020년까지 사랑받았던 해피투게더의 이름을 이어받아 6년 만에 새롭게 선보이는 프로젝트다. 사람을 읽는 유재석, 이야기를 담는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 인생의 팀메이트들과 함께하는 스토리텔링 음악 오디션을 이끈다.

이번 프로그램은 나이와 장르, 자격 제한 없이 ‘혼자가 아닌 팀’이라면 누구나 참가할 수 있는 팀 기반 오디션이다. 가수 그룹은 물론 다양한 사연을 가진 일반인 팀까지 무대에 올라 노래와 이야기를 선보이며, 최종 선발된 팀들은 시청자들과 함께하는 파이널 공연에도 오른다.

특히 예능계 대표 MC 유재석과 최근 영화 ‘왕과 사는 남자’로 천만 감독 반열에 오른 장항준, 가수이자 프로듀서 윤종신이 처음으로 한 프로그램에서 호흡을 맞춘다는 점도 기대를 모으고 있다.

오랜 시간 오디션 프로그램 심사위원으로 활약해온 윤종신은 “해투는 인생 팀메이트들의 이야기에 주목하는 새로운 오디션”이라며 기존 음악 오디션과 차별화된 매력을 강조했다.

첫 방송을 앞둔 세 MC는 각자의 각오도 전했다. 유재석은 “따뜻하고 흐뭇하고 즐거운 방송이 되는 것이 목표”라고 밝혔고, 장항준은 “해피투게더가 좋은 반응을 얻었으면 좋겠다”며 기대감을 드러냈다.

심사 기준도 저마다 달랐다. 장항준은 “참가자들의 서사를 볼 때 서로를 보는 시선에서 감동받는다”며 관계와 이야기에 주목하겠다고 했고, 유재석은 “진심과 공감”, 윤종신은 “노래에 대한 사랑과 열정”을 가장 중요한 요소로 꼽았다.

유재석은 마지막으로 “혼자가 아니어서 좋은 이유가 프로그램을 통해서 보시는 분들께 잘 전달됐으면 좋겠다”고 바람을 전하며 프로그램이 전할 따뜻한 메시지를 강조했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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